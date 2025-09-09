Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 9., kedd

Parkinson-kór

Michael J. Fox a könnyekig meghatotta a közönséget a US Openen: néhány lépés erejéig felállt a kerekesszékből - Videó

Parkinson-kór US Open Michael J. Fox
A színész ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt, így a szeptember 7-i részvétele a New York-i US Openen a nap egyik legmaradandóbb pillanatává vált. Michael J. Foxot ovációval köszöntötte a közönség.

Michael J. Fox, aki az 1980-as években ikonikus szerepeivel – Alex P. Keatonként a Családi kötelékek című sorozatban, Marty McFlyként a Vissza a jövőbe filmben vagy éppen a Teen Wolf kosárlabdapályáján – vált generációk kedvencévé, mára a kitartás és a bátorság jelképe lett. A színészt 1991-ben, mindössze 29 éves korában diagnosztizálták Parkinson-kórral, amely ellen azóta is fáradhatatlanul küzd, miközben a Michael J. Fox Alapítványon keresztül támogatja a betegséghez kapcsolódó kutatásokat. Bár ritkán látni, ahol megjelenik, hatalmas az öröm: így volt ez szeptember 7-én az US Openen is. 

Michael J. Fox az US Openen ovációt váltott ki a közönségből
Forrás: GC Images

Michael J. Fox felállt a kerekesszékből 

A színész szeptember 7-én kerekesszékben érkezett a US Openre, ám felállt, hogy üdvözölje a fotósokat és a rajongókat. Megjelenése ovációt váltott ki a közönségből. Az esemény, amelyen Michael J. Fox ismét megmutatta, küzdőszellemét a nap fénypontjává vált.

@mickmicknyc Michael J. Fox arrived on the @US Open blue carpet in a wheelchair, but stood up to greet photographers and even took a quick interview before returning to his seat. A reminder of his unstoppable spirit and grace 🙌🎾 #USOpen2025 #BlueCarpet ♬ original sound - New York Mickey

A filmsztár mostani szereplése nem egyedülálló. 2025 augusztusának elején Long Islanden ünnepelte a Vissza a jövőbe film zenéjének 40. évfordulóját, 2024-ben pedig a Glastonbury fesztiválon lépett színpadra a Coldplay társaságában, ahol fellépése könnyekig meghatotta a közönséget. 

Michael J. Fox néhány éve részletesen beszélt a küzdelmeiről, a betegséggel vívott harcáról, miközben azt is elárulta, milyen sérüléseket szenvedett már el a betegsége következményeként. „Eltörtem a vállamat, a könyökömet, a kezemet. Volt egy fertőzésem, ami majdnem az ujjamba került. Összetörtem az arcomat és eltörtem a felkarcsontomat is”- mondta el és azt is hozzátette, hogy megvívta a harcát az alkohollal is. 

