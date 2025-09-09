Michael J. Fox a könnyekig meghatotta a közönséget a US Openen: néhány lépés erejéig felállt a kerekesszékből - Videó

Michael J. Fox, aki az 1980-as években ikonikus szerepeivel – Alex P. Keatonként a Családi kötelékek című sorozatban, Marty McFlyként a Vissza a jövőbe filmben vagy éppen a Teen Wolf kosárlabdapályáján – vált generációk kedvencévé, mára a kitartás és a bátorság jelképe lett. A színészt 1991-ben, mindössze 29 éves korában diagnosztizálták Parkinson-kórral, amely ellen azóta is fáradhatatlanul küzd, miközben a Michael J. Fox Alapítványon keresztül támogatja a betegséghez kapcsolódó kutatásokat. Bár ritkán látni, ahol megjelenik, hatalmas az öröm: így volt ez szeptember 7-én az US Openen is.

Michael J. Fox az US Openen ovációt váltott ki a közönségből

Forrás: GC Images

Michael J. Fox felállt a kerekesszékből

A színész szeptember 7-én kerekesszékben érkezett a US Openre, ám felállt, hogy üdvözölje a fotósokat és a rajongókat. Megjelenése ovációt váltott ki a közönségből. Az esemény, amelyen Michael J. Fox ismét megmutatta, küzdőszellemét a nap fénypontjává vált.

A filmsztár mostani szereplése nem egyedülálló. 2025 augusztusának elején Long Islanden ünnepelte a Vissza a jövőbe film zenéjének 40. évfordulóját, 2024-ben pedig a Glastonbury fesztiválon lépett színpadra a Coldplay társaságában, ahol fellépése könnyekig meghatotta a közönséget.