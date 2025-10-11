Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Andrew Garfield szomorú bejelentést tett: már nincs miben reménykedni

Marvel-filmek Bosszúállók: Ítéletnap Andrew Garfield
Három év kihagyás után tért vissza a mozivászonra, a kritikusok által elismert A szerelem ideje című filmjével a világsztár. Aki azonban eddig abban reménykedett, hogy a Bosszúállók: Ítéletnapban is feltűnik, most csalódni fog. Andrew Garfield rövidre zárta a találgatásokat.

A 41 éves Andrew Garfield Peter Parkert alakította a 2012-es és a 2014-es A csodálatos Pókemberben. Emellett ő is feltűnt Tobey Maguire és Tom Holland mellett a 2021-es Pókember: Nincs hazaútban. A rajongók arra kíváncsiak, hogy a színész vállalt-e szerepet a Bosszúállók: Ítéletnap című filmben, ő pedig megadta a választ. 

Andrew Garfield nem tér vissza a Bosszúállók: Ítéletnapban
Forrás: German Select

Andrew Garfield nem tér vissza

A 2021-es Pókember: Nincs hazaút után a rajongók reménykednek benne, hogy most is csak titkolózik, de Andrew Garfield világossá tette: ez nem így van. A színész, akit az év elején Demi Moore-ral is összehoztak,  határozottan kijelentette: nem tér vissza a Bosszúállók: Ítéletnap című filmben − írja a Gamesradar. „Nem, egyértelműen nem” – válaszolt egy rajongói kérdésre a színész a GQ-videójában. Ez a kijelentés sokaknak ismerős lehet, hiszen a színész korábban is hasonlóan reagált, amikor a Pókember: Nincs hazaút előtt tagadta a visszatérését – akkor azonban végül mégis meglepte a rajongókat. Garfield és Tobey Maguire 2021-ben titokban forgattak Tom Holland mellett, és csak a film premierjén derült ki, hogy mindketten szerepelnek a többdimenziós történetben.

Nagyon különleges sztori kell ahhoz, hogy meggondolja magát

A színész hangsúlyozta, hogy csak egy egészen különleges forgatókönyv tudná rávenni, hogy ismét Peter Parkert alakítsa. „Szerintem nagyon furcsának kell lennie. Azt hiszem, szeretnék valami nagyon furcsát csinálni” – mondta Garfield az év elején. „Valami nagyon egyedire, szokatlanra és meglepőre vágyom” – tette hozzá, ahogy azt is, hogy az nem kizárt, hogy egyszer újra egy Marvel-szuperhős szerepébe bújik. 

A szereplőgárda így se kutya 

Bár Garfield tehát nem tér vissza, a Bosszúállók: Világvége szereplőgárdája így is rendkívül erős. A filmben feltűnik többek között Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Rudd, Sebastian Stan, Florence Pugh, Pedro Pascal, Vanessa Kirby és számos X-Men karakter is. 

A Bosszúállók: Ítéletnap 2026. december 17-án kerül a magyar mozikba, és a Marvel Moziverzum hatodik fázisának egyik legnagyobb szabású produkciója lesz.

 

