Kényes témát dolgoz fel Julia Roberts új filmje— A metoo-film hozhatja el a színésznő második Oscar-díját?

Julia Roberts metoo-filmmel tért vissza az idei, 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválra. A Micsoda nő! sztárja Luca Guadagnino új pszichológiai thrillerében egy filozófiaprofesszort alakít, akinek teljesen felfordul az élete, amikor az egyik diákja szexuális zaklatással vádolja meg az egyik kollégáját.

Julia Roberts metoo-filmjéért újabb Oscar-jelölést kaphat. Legutóbb 2001-ben nyert Oscar-díjat a Zűrös természetben nyújtott kiváló alakításáért

Julia Roberts metoo-filmje Oscar-esélyes, akárcsak a színésznő

Julia Roberts manapság ritkán vállal filmszerepeket, de azért láthattuk 2023-ban a Távol a világtól című filmben, 2022-ben pedig George Clooney oldalán szerepelt a Beugró a paradicsomba című romantikus vígjátékban. Az After the Hunt, magyarul Vadászat után című filmre azért mondhatott igent, mert hatalmas főszerepet kapott benne: a színésznő szinte végig a képernyőn van a 139 perces filmben. Emellett a film súlyos és aktuális témát boncolgat: a szexuális zaklatást.

Az egyetemi dráma rendezőjét, Luca Guadagnino a Szólíts a neveden és a Challengers című filmekből ismerhetjük.

A Vadászat után az egyik Oscar-esélyesnek tartott film

A káosszal és botrányokkal teli film olyannyira fajsúlyos, hogy díjnyertes is lehet, amivel Julia is megszerezheti az újabb Oscar-díját. A film témája üdítően változatosan hat az eddigi hollywoodi filmekhez képest, hiszen bátran mer aktuális társadalmi kérdésekről beszélni: feminizmusról, szexuális zaklatásról, metoo-mozgalomról, „cancel culture”-ról, identitáspolitikáról és generációs ellentétekről.

Hasonló témákkal foglalkozott a Botrány című 2019-es film, a Szép csendben című magyar alkotás, az Oscar-díjas Ígéretes fiatal nő és a TÁR című film Cate Blanchettel a főszerepben.

A legújabb metoo-film hozza el Julia Robertsnek a második Oscart?

Julia Roberts Alma karakterét játssza, aki a Yale Egyetem intelligens és harcias filozófiaprofesszora. Már a fehér öltönyös megjelenésével is tekintélyparancsoló, de az eszével vívja ki a tiszteletet az iskolában. Alma önironikus, enyhén elnyomott férjét, Frederiket Michael Stuhlbarg alakítja, Andrew Garfield pedig Alma legjobb barátjának karakterét, Hanket kapta, akit lázadó természet és nem kevés flört jellemez. Megjelenik még Ayo Edebiri is Maggie karakterében, aki Alma kedvenc diákja.