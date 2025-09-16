Kényes témát dolgoz fel Julia Roberts új filmje— A metoo-film hozhatja el a színésznő második Oscar-díját?

Julia Roberts metoo-filmmel tért vissza az idei, 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválra. A Micsoda nő! sztárja Luca Guadagnino új pszichológiai thrillerében egy filozófiaprofesszort alakít, akinek teljesen felfordul az élete, amikor az egyik diákja szexuális zaklatással vádolja meg az egyik kollégáját.
Julia Roberts manapság ritkán vállal filmszerepeket, de azért láthattuk 2023-ban a Távol a világtól című filmben, 2022-ben pedig George Clooney oldalán szerepelt a Beugró a paradicsomba című romantikus vígjátékban. Az After the Hunt, magyarul Vadászat után című filmre azért mondhatott igent, mert hatalmas főszerepet kapott benne: a színésznő szinte végig a képernyőn van a 139 perces filmben. Emellett a film súlyos és aktuális témát boncolgat: a szexuális zaklatást.
Az egyetemi dráma rendezőjét, Luca Guadagnino a Szólíts a neveden és a Challengers című filmekből ismerhetjük.
A káosszal és botrányokkal teli film olyannyira fajsúlyos, hogy díjnyertes is lehet, amivel Julia is megszerezheti az újabb Oscar-díját. A film témája üdítően változatosan hat az eddigi hollywoodi filmekhez képest, hiszen bátran mer aktuális társadalmi kérdésekről beszélni: feminizmusról, szexuális zaklatásról, metoo-mozgalomról, „cancel culture”-ról, identitáspolitikáról és generációs ellentétekről.
Hasonló témákkal foglalkozott a Botrány című 2019-es film, a Szép csendben című magyar alkotás, az Oscar-díjas Ígéretes fiatal nő és a TÁR című film Cate Blanchettel a főszerepben.
Julia Roberts Alma karakterét játssza, aki a Yale Egyetem intelligens és harcias filozófiaprofesszora. Már a fehér öltönyös megjelenésével is tekintélyparancsoló, de az eszével vívja ki a tiszteletet az iskolában. Alma önironikus, enyhén elnyomott férjét, Frederiket Michael Stuhlbarg alakítja, Andrew Garfield pedig Alma legjobb barátjának karakterét, Hanket kapta, akit lázadó természet és nem kevés flört jellemez. Megjelenik még Ayo Edebiri is Maggie karakterében, aki Alma kedvenc diákja.
A színésznő, aki elképesztő erővel és intelligensen nyúlt Alma szerepének a megformálásához, eddig nyolc jelölésből három Golden Globe-díjat nyert, négy alkalommal pedig Oscar-díjra jelölték. A legjobb női főszereplőnek járó díjat az Erin Brockovich, magyarul a Zűrös természet című életrajzi filmben nyújtott alakításáért kapta meg.
A Variety szerint a Zűrös természet című filmje óta a Vadászat után Almája a színésznő legjobb alakítása.
Egy átmulatott este után, Maggie elmondja Almának, hogy Hank, vagyis a saját professzora hazakísérte és szexuálisan zaklatta őt. Alma együtt érez az egyetemi hallgatójával és megpróbálja kideríteni, hogy igaz-e a történet. Mivel nincs konkrét bizonyíték, ezért magában őrlődik, hogy kedvenc tanítványának higgyen, vagy az egyik legjobb barátjának, egyben nagyra becsült kollégájának.
Nem akar áldozathibáztató sem lenni, de mégis nehezen hiszi el, hogy zaklatás történt.
Egyes kritikák alapján Guadagnino túlzásba viszi az újító kamerabeállításokat és a tolakodó zenei aláfestéseket, illetve Nora Garrett forgatókönyve túl sok filozófiai eszmét présel bele a párbeszédekbe, emiatt azok mesterkéltek. A karakterek háttértörténete és mellékszála is túlságosan zsúfolt, ami szinte alig fér bele egy ilyen fontos témát feldolgozó filmbe.
Julia Roberts már évek óta az egyik legnagyobb hollywoodi ikon, aki most ismét megmutatta, hogyan kell mesterien és mégis visszafogottan − apró gesztusokkal is hatásosan − alakítani. Mi már alig várjuk, hogy ismét széles vásznon láthassuk a színésznőt!
A Vadászat után című film magyarországi premierje: 2025. október 16.
Ha érdekel, hogyan nézett ki Julia Roberts a Velencei Filmfesztiválon, kattints a videóra!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.