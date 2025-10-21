Az egyik rajongója rátámadt Billie Eilishre: videón a sokkoló jelenet

Borzasztó élményen van túl Billie Eilish. A világhírű énekesnő a Hit Me Hard and Soft turnéja egyik állomásán került megrázó szituációba: éppen a közönsége első sorában osztott autogrammot, amikor hirtelen egy erős kar ragadta meg őt a nézőtérről és berántotta őt a tömegbe. Nem sokon múlott, hogy ne legyen komolyabb baja a sztárnak.

Rátámadt az egyik rajongója Billie Eilishre

Forrás: Getty Images North America

Billie Eilisht a testőreinek kellett kimenekítenie a tömegből

Miután rátámadtak Billie Eilishre, a testőreinek azonnal cselekedni kellett, és vissza kellett rángatniuk őt a biztonsági zónában. A koncert során készült felvételen jól látszik, hogy az énekesnőt az egyik túlbuzgó rajongója tépte ki a biztonsági szolgálat kezei közül, és rémisztő belegondolni, hogy mi történt volna vele, ha a testőrök nem lépnek azonnal közbe. Billie Eilish harcos hidegvérről tett tanúbizonyságot az eset közben, ugyanis amint visszakerült a kordon másik oldalára, úgy sétált tovább, mintha mi sem történt volna.

Ha kíváncsiak vagytok a megrázó jelenetre, akkor azt itt tudjátok megtekinteni, a témában készített TikTok-videónkban: