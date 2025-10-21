Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 21., kedd

Az egyik rajongója rátámadt Billie Eilishre: videón a sokkoló jelenet

Komáromi Bence
2025.10.21.
A saját koncertjén került veszélyes szituációba a fiatalok kedvenc előadója. Billie Eilish pillanatok alatt a rajongói között találta magát, miután egy középkorú férfi rátámadt a nézőtér első sorából. Az énekesnőt a testőreinek kellett kimentenie a támadója karmai közül.

Borzasztó élményen van túl Billie Eilish. A világhírű énekesnő a Hit Me Hard and Soft turnéja egyik állomásán került megrázó szituációba: éppen a közönsége első sorában osztott autogrammot, amikor hirtelen egy erős kar ragadta meg őt a nézőtérről és berántotta őt a tömegbe. Nem sokon múlott, hogy ne legyen komolyabb baja a sztárnak.

Rátámadt az egyik rajongója Billie Eilishre
Forrás: Getty Images North America

Billie Eilisht a testőreinek kellett kimenekítenie a tömegből

Miután rátámadtak Billie Eilishre, a testőreinek azonnal cselekedni kellett, és vissza kellett rángatniuk őt a biztonsági zónában. A koncert során készült felvételen jól látszik, hogy az énekesnőt az egyik túlbuzgó rajongója tépte ki a biztonsági szolgálat kezei közül, és rémisztő belegondolni, hogy mi történt volna vele, ha a testőrök nem lépnek azonnal közbe. Billie Eilish harcos hidegvérről tett tanúbizonyságot az eset közben, ugyanis amint visszakerült a kordon másik oldalára, úgy sétált tovább, mintha mi sem történt volna. 

Ha kíváncsiak vagytok a megrázó jelenetre, akkor azt itt tudjátok megtekinteni, a témában készített TikTok-videónkban:

Rátámadt a rajongója Billie Eilishre Ijesztő jelenet zajlott le Billie Eilish Miami-ban tartott koncertjén. #life #BillieEilish #koncert #támadás #botrány

