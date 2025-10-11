Rátámadtak Billie Eilish-ra a saját koncertjén − VIDEÓ

Sok énekes szeret kapcsolatot teremteni a rajongókkal egy-egy koncerten, de azért tudni kell hol a határ. Billie Eilish épp a Hit Me Hard and Soft turnéval járja körbe a Amerikát viszont, ami Miamiban történt, arra ő sem számított.

Billie Eilish a Miami fellépésen

Forrás: Getty Images North America

Durván megrángattak Billie Eilisht

A hatalmas showk során Billie egyik jól bejáratott rutinja, hogy lemegy a közönséghez és pacsizik velük egyet. Mindezt természetesen biztonságiőrök gyűrűjében, de sok rajongó már csak ezzel is úgy érzi, hogy megfogta az Isten lábát - vagy éppen kezét.

De a minap por került a gépezetbe.

Egy férfi megragadta Billie felsőjét és szó szerint átrángatta a kordonon. A védőszentek ugyan egyből utána ugrottak, de a látvány így is durva. Arról, hogy az énekesnőnek lett-e valami baja, egyenlőre nem tudni, de a rángató férfinak valószínűleg örökre el kell köszönnie a Billie Eilish koncertektől.

Az esetet több száz telefon is rögzítette, ami egyből bejárta a Tiktokot, óriási felháborodást okozva.