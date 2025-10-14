„A zene tart életben, és ti vagytok a zeném" − 85 évesen is tombol a színpadon Sir Cliff Richard

Kevés olyan művész van, aki annyi korszakot élt túl, mint Cliff Richard. Miközben a világ többször átírta a popzene szabályait, ő egyszerűen nem ment sehova. Az énekes betöltötte a 85. életévét, és habár több mint hatvan éve van a pályán, még mindig képes megtölteni az arénákat.

Cliff Richard, a 2008-as Time Machine Tour koncentsorozaton

Forrás: Shutterstock

Egy élet, ami nem fárad el a reflektorban

Sir Cliff Richard neve egyet jelent a brit popzene történetével. Az, hogy az énekes idén októberben ünnepli 85. születésnapját, továbbra is élő bizonyítéka annak, hogy a rock’n’rollt nem lehet nyugdíjba küldeni: több mint hatvan éve van a pályán, és még mindig képes megtölteni az arénákat. Keresztény hite és zenéjnek pozitív üzenete miatt sokkal több mint egy átlagos pop és rockzenész. Háttérzenekarával, a The Shadows-zal, Cliff Richard a brit zenei élet korának meghatározó egyénisége volt az 1950-es évek végétől egészen a '60-as évek elejéig, amikor is a The Beatles először felkerült a slágerlistákra. A hivatalos adatok szerint Cliff Richard eddig több mint 250 millió lemezt adott el világszerte, ami önmagában is elképesztő teljesítmény. Ráadásul több mint 120 kislemeze, nagylemeze és EP-je jutott be a brit slágerlisták Top 20-as mezőnyébe, amivel lekörözött minden más előadót a brit zene történetében.

Cliff Richard – A messziről jött ember, aki újraírta a brit popot

Cliff Richard berobbanása a brit popkulturába egy egész korszak születését jelentette. 1940-ben, az indiai Lucknowban látta meg a napvilágot Harry Roger Webb néven, egy brit család gyermekeként a brit gyarmatokon. Amikor a család az 1940-es évek végén visszaköltözött Angliába, senki sem gondolta volna, hogy a félénk fiúból egyszer a brit popzene úttörője lesz. A zene iránti szenvedélye tinédzserként kerítette hatalmába.

A háború utáni Anglia fiatalsága még csak kereste a hangját, miközben Amerika már rég Elvis Presley-ről, Chuck Berryről és Little Richardról szólt. A brit fiatalok táncolni és kiabálni akarta, hogy megéljék a szabadság érzését, és Cliff volt az első, aki megadta nekik ezt az élményt. 1958-ban a “Move It” című slágerével berobbant a köztudatba, amit sokan az első igazi brit rockdalnak tartanak.