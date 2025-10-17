Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 17., péntek

Gyászol Hollywood − Meghalt a Csupasz Pisztoly legendás színésze

gyász Csupasz pisztoly komikus vígjáték
A világsztár nélkülözhetetlen "eleme" volt a ’80-as és ’90-es évek vígjátékainak. Ed Williams a műfaj egyik legmegbízhatóbb és legkarakteresebb alakja volt.

Október 2-án 98 éves korában elhunyt Ed Williams, a Nagyon különleges ügyosztály és a Csupasz pisztoly-filmek laboratóriumi tudósa, Ted Olson megformálója. Halálhírét unokája, Stephanie Williams erősítette meg a The Hollywood Reporternek. A halál okát a család egyelőre nem hozta nyilvánosságra. 

Elhunyt a Csupasz pisztoly legendás tudósa – Ed Williams 98 éves volt
Ed Williams a vígjáték mestere volt

Ed Williams legendás nevettető volt: minden korosztály rajongott különleges humoráért. Az ABC Nagyon különleges ügyosztály című sorozatában tűnt fel Leslie Nielsen oldalán, ahol a szókimondó tudóst, Ted Olsont alakította. A karakter olyannyira népszerűvé vált, hogy a színész később − a nemrégiben remake-et kapott − Csupasz pisztoly filmsorozatban is visszatért a szerephez. Tudományos előadásai, amelyekben a legbizarrabb kísérleteket mutatta be halálosan komoly arccal, a nézők egyik legnagyobb kedvencévé tették. 

Tiszteletest, papot és lelkészt is gyakran alakított

Williams több mint négy évtizedes pályafutása során számos filmben és televíziós produkcióban szerepelt, gyakran formált meg tiszteletest, papot vagy lelkészt. Az egyik legismertebb alakítása az 1991-es Az örömapa című filmhez kötődik, amelyben ő celebrálta Annie Banks (Kimberly Williams) és Bryan MacKenzie (George Newbern) esküvőjét. A romantikus vígjáték főszereplői Steve Martin és a néhény napja elhunyt Diane Keaton voltak.

 

 

