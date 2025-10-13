Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Diane Keatonra emlékezünk: 5 film a legendás színésznőtől, amit nem lehet elfelejteni

2025.10.13.
79 éves korában elhunyt Diane Keaton, a világ egyik legtehetségesebb színésznője. Összeszedtük a legjobb filmjeit, amiket mindenkinek látnia kell.

Diane Keaton a romantikus, könnyed amerikai filmek koronázatlan királynője 79 éves korában elhunyt. Emlékezzünk rá kedvenc filmjeinkkel!

Diane Keaton, a romantikus vígjátékok királynője volt
Diane Keaton, a romantikus vígjátékok királynője volt
5 film Diane Keatontől, amiket imádunk visszanézni

Diane Keaton mindig is a szerethető anya, később a nagymama karaktert hozta a kedvenc vasárnapi filmjeinkben. A kalapos stílusikon, lazaságával és kiváló humorával gyorsan belopta magát mindenki szívébe. Most összeválogattunk 5 filmet, amiket mindenkinek látnia kell!

1. Minden végzet nehéz (Something’s Gotta Give, 2003)

Amikor Jack Nicholson és Diane Keaton egy filmben szerepelnek, az szinte garancia a zseniális párbeszédekre és kínosan, émelyítően édes jelenetekre. A filmben Keaton egy sikeres írónőt alakít, aki véletlenül a lányának pasijával (Nicholson) találja magát egy házban, miután a férfi infarktust kap. Keaton sír, nevet, ír és flörtöl — gyakran egyszerre... Ez az a film, ahol a nevetés és a romantika egyaránt szívből jön.

 

2. Örömapa (Father of the Bride, 1991)

Klasszikus családi vígjáték, ami nem öregszik. Steve Martin oldalán Keaton a türelmes, de szarkasztikus anyát játssza, aki megpróbálja kordában tartani a lagziba fulladó teljes káoszt. A film bája abban rejlik, hogy mindenki ismeri ezt a családot — vagy azért, mert benne él, vagy mert szeretne egy ilyet. Keaton természetes jelenléte igazi szívet melengető elegyet ad.

 

3. A nagy nap (The Big Wedding, 2013)

Ha van film, amiben mindenkinek exe, mostohája vagy titkos szeretője valakinek, akkor ez az. Keaton itt a volt feleség szerepében ragyog, aki kénytelen exférjével (Robert De Niro) együtt tettetni, hogy még házasok — csak hogy ne boruljon ki a család az esküvőn. Káosz, félreértések és Keaton utánozhatatlan „mosolygok, de belül sikítok” arckifejezése garantált.

 

4. Könyvklub (Book Club, 2018)

Ha valaha azt hitted, hogy az 50 feletti nők nem élnek igazán izgalmas szerelmi életet, ez a film gyorsan rácáfol. Négy barátnő — köztük Keaton — újra felfedezi a szenvedélyt, miután elkezdik olvasni a A szürke ötven árnyalatát. Keaton itt is az a szeleburdi, bájos karakter, aki a kétségei ellenére belevág az újrakezdésbe. Inspiráló, vicces, szexi, és meglepően őszinte.

 

5. Hirtelen 70 (Mack & Rita, 2022)

Egy igazi időutazós komédia, amiben egy harmincas nő egy különös esemény után hirtelen Diane Keatonná — azaz saját „idős” énjévé — változik. Igen, szó szerint. Keaton lubickol a szerepben: bohókás, szabad és önironikus, pont, mint mindig. A film nemcsak a korral járó önelfogadásról szól, hanem arról is, hogy néha a legjobb dolog, ami történhet velünk, az, ha végre nem akarunk többé megfelelni senkinek.

 

