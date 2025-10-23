39 éves Emilia Clarke – A sárkányok anyja, aki meghódította a romantikus vígjátékokat is

1986. október 23-án született a tehetséges brit színésznő, aki a „sárkányok anyjává” vált. Emilia Clarke 39 éves lett, galériánkban pedig bemutatjuk, hogyan lett belőle az egyik legkeresettebb és legtehetségesebb színésznő.

A Szaturnusz-díjas és négyszeresen Emmy-díjra jelölt angol színésznőt azért kedveljük annyira, mert alázatos, őszinte és életvidám maradt a siker és a hírnév ellenére is. Pályafutását színdarabokkal kezdte, amiket a londoni Drama Centre-ben adott elő, majd egy jótékonysági szervezet reklámfilmjében is elvállalta a szereplést. Első komolyabb alakítása a 2010-es Jurassic támadás című filmben volt, ahol Savannah-t játszotta, majd a Doktorok című sorozatban pedig Saskia Mayer karakterét kapta. A korai sikerét egy véletlen szerencsének is köszönheti, mivel azért kapta meg a szerepét George R. R. Martin amerikai író regénysorozatának adaptációjában, mert az egyik színésznő, Tamzin Merchant visszalépett.

Így lett a leghíresebb szerepe Daenerys Targaryen a Trónok harca című fantasy-sorozatban, ami az HBO-n futott.

Óriási sikert ért el a sorozattal és rengeteg rajongót szerzett az évek során. A rettenthetetlen „sárkányanya” szerepe mellett viszont számtalan romantikus filmben is főszerepeket kapott, ahol a szeretni valóbb, bájosabb oldalát tudta megmutatni a nézőknek. Olyan romantikus vígjátékokban kapta meg a főszerepeket, mint a Mielőtt megismertelek (2016), vagy a Múlt karácsony (2019). Harcosabb, akcióhős énjét pedig a Terminátor 5-ben (2015), a Gyanú árnyékában (2020), és a Solo: Egy Star Wars-történetben (2018) mutatta meg nekünk.

Azt bátran kijelenthetjük, hogy minden karaktertípus jól áll neki és sokszínű tehetsége miatt remekül játszik szenvedélyes barátnőt, vérszomjas akcióhőst és óriási hatalommal rendelkező sárkányanyát is.

