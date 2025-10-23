Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök Gyöngyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Trónok harca

39 éves Emilia Clarke – A sárkányok anyja, aki meghódította a romantikus vígjátékokat is

Profimedia -
Trónok harca Daenerys Targaryen színésznő film sorozat galéria születésnap Emilia Clarke
Kővári F. Luca
2025.10.23.
Ünnepeljük együtt az egyik kedvenc színésznőnket, aki ma 39 éves lett! Tarts velünk egy időutazásra: Emilia Clarke születésnapi galériájában megmutatjuk, miként vált az évek során az egyik legkeresettebb és legsikeresebb színésznővé.

1986. október 23-án született a tehetséges brit színésznő, aki a „sárkányok anyjává” vált. Emilia Clarke 39 éves lett, galériánkban pedig bemutatjuk, hogyan lett belőle az egyik legkeresettebb és legtehetségesebb színésznő.

Az egyik kedvenc színésznőnk, Emilia Clarke ma 39 éves.
Az egyik kedvenc színésznőnk, Emilia Clarke ma 39 éves. 
Forrás: Getty Images Europe

39 éves lett a kedvenc színésznőnk: Emilia Clarke születésnapi galériája

A Szaturnusz-díjas és négyszeresen Emmy-díjra jelölt angol színésznőt azért kedveljük annyira, mert alázatos, őszinte és életvidám maradt a siker és a hírnév ellenére is. Pályafutását színdarabokkal kezdte, amiket a londoni Drama Centre-ben adott elő, majd egy jótékonysági szervezet reklámfilmjében is elvállalta a szereplést. Első komolyabb alakítása a 2010-es Jurassic támadás című filmben volt, ahol Savannah-t játszotta, majd a Doktorok című sorozatban pedig Saskia Mayer karakterét kapta. A korai sikerét egy véletlen szerencsének is köszönheti, mivel azért kapta meg a szerepét George R. R. Martin amerikai író regénysorozatának adaptációjában, mert az egyik színésznő, Tamzin Merchant visszalépett. 

Így lett a leghíresebb szerepe Daenerys Targaryen a Trónok harca című fantasy-sorozatban, ami az HBO-n futott.

Óriási sikert ért el a sorozattal és rengeteg rajongót szerzett az évek során. A rettenthetetlen „sárkányanya” szerepe mellett viszont számtalan romantikus filmben is főszerepeket kapott, ahol a szeretni valóbb, bájosabb oldalát tudta megmutatni a nézőknek. Olyan romantikus vígjátékokban kapta meg a főszerepeket, mint a Mielőtt megismertelek (2016), vagy a Múlt karácsony (2019). Harcosabb, akcióhős énjét pedig a Terminátor 5-ben (2015), a Gyanú árnyékában (2020), és a Solo: Egy Star Wars-történetben (2018) mutatta meg nekünk. 

Azt bátran kijelenthetjük, hogy minden karaktertípus jól áll neki és sokszínű tehetsége miatt remekül játszik szenvedélyes barátnőt, vérszomjas akcióhőst és óriási hatalommal rendelkező sárkányanyát is.

Ha érdekelnek az eddigi szerepe, akkor kattints Emilia Clarke születésnapi galériájára!

A 24 éves színésznő 2010-ben a Doktorok című sorozatban, Saskia Mayer szerepében.
1 / 7
Emilia Clarke leghíresebb szerepe Daenerys Targaryen volt, akit 2011-2019-ig alakított.
1 / 7
2013-ban a Dom Hemingway című fekete komédiában Jude Law mellett játszott.
1 / 7
Emilia Clarke 2015-ben a Terminátor 5. részében ő alakította a fiatal Sarah Connort.
1 / 7
Emilia Clarke megmutatta a romantikus, bájos oldalát a Mielőtt megismertelek című filmben 2016-ban.
1 / 7
2018-ban a Solo: Egy Star Wars-történet című filmben Han Solo (Alden Ehrenreich) fiatalkori barátnőjét játszotta.
1 / 7
2019-ben a Múlt karácsony című romantikus-vígjátékban játszotta a főszerepet.
1 / 7
A 24 éves színésznő 2010-ben a Doktorok című sorozatban, Saskia Mayer szerepében.
arhív

 

Emilia Clarke és Haley Lu Richardson Budapesten: a két sztár az Operaházban járt

A két világsztárról ezúttal az Operaház posztolt. Emilia Clarke és Haley Lu Richardson beültek egy előadásra.

Emilia Clarke Budapesten forgat — a színésznőt egy újlipótvárosi műkörmösnél fotózták le

Magyarországon forgat Emilia Clarke, akinek sürgősen műkörmösre lehetett szüksége, máskülönben miért ugrott volna be egy Kresz Géza utcai körömszalonba?

Súlyos agyműtéten esett át a Daeneryst alakító Emilia Clarke – 10 érdekesség a 35 éves sztárról

Nem használt testdublőrt meztelen jelenetekhez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu