Az örök szőke, akin nem fog az idő — Gwen Stefani 56 éves lett

Kevés olyan sztár van, akinek a karrierje és a személyisége ennyire összeforrt a popkultúrával, mint a szőke énekesnőé. Szinte alig hisszük el, de Gwen Stefani 56 éves lett, és még mindig ugyanolyan friss, energikus és vagány, mint amikor a No Doubt élén először meghódította a világot. Az énekesnő, dalszerző, divattervező és színész nemcsak a színpadon tudott nagyot alkotni, hanem magánéletében is megtalálta azt a stabilitást, amire mind vágyunk. A Grammy-díjas sztár ma már nemcsak a popzene egyik legmeghatározóbb alakja, hanem a boldogság és kiteljesedés példaképe is.

Gwen Stefani 56 éves, de ma is úgy ragyog, mint 30 évvel ezelőtt.

Gwen Stefani 56 éves – Miért nem fog rajta az idő?

Sokan mondják rá, hogy valóságos „kortalan szépség”, és valóban, mintha megállt volna felette az idő. Ha valaki most kezdi nézegetni a fotóit, nehezen hinné el, hogy Gwen Stefani 56 éves – persze azt nehéz lenne tagadni, hogy ebben a plasztikai sebészeinek is nagy szerep jutott. A jellegzetes platinaszőke haj, a vörös rúzs és az ikonikus stílus még mindig ugyanúgy hozzátartozik, mint pályája elején. Persze nem csak a külseje miatt rajonganak érte milliók. Gwen Stefani mindig is képes volt megújulni, újra és újra bizonyítani, hogy a popzene világában nem lehet őt figyelmen kívül hagyni.

Gwen Stefani a No Doubt zenekarral kezdte karrierjét, majd 2004-ben szólóban folytatta.

No Doubt és a nagy áttörés

Gwendolyn Renée Stefani néven született Kaliforniában, és már egészen kiskorától érdekelte az éneklés. A legtöbben a No Doubt frontembereként ismerték meg, amely a 90-es évek közepén vált világhírűvé. A zenekarnak olyan slágereket köszönhetünk, mint a Don’t Speak vagy a Just a Girl. Gwen Stefani sajátos hangja, erős színpadi jelenléte és egyedi stílusa azonnal kiemelte más bandák énekesnői közül. Az, hogy nemcsak előadó, hanem tehetséges dalszerző is, hamar bebizonyosodott. Gwen Stefani-dalok sora bizonyítja, mennyire sokoldalú, hiszen képes volt a ska, a punk és a pop elemeit egyesíteni, és ezzel új irányt adott a könnyűzenének. Zenekarával és szólókarrierje során Gwen Stefani számos elismerést zsebelt be, köztük három Grammy-díjat.

Énekesnőből divattervező és színész

Sokan hajlamosak elfelejteni, hogy Gwen Stefani nemcsak a koncerteken és a stúdióban találta meg a helyét, a szőke sztár más területeken is sikeres. Saját divatmárkája, a L.A.M.B. igazi kultikus branddé vált a 2000-es években. Divattervezőként ugyanúgy bátran nyúlt merész megoldásokhoz, mint énekesnőként. Emellett színészként is kipróbálta magát. Láthattuk például a Leonardo DiCaprio főszereplésével készült Aviátor című filmben.