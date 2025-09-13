Hollywoodi szerelem: 5 sztárpár, akiket a sors is egymásnak rendelt

A lelkitárs- és ikerlángkapcsolat nem egy hétköznapi szerelem: ezek a kapcsolódások rendkívül mélyek, és gyakran sorsfordító erővel bírnak. A sztárok csillogó, de olykor felszínes világában sok kapcsolat gyorsan kihuny, ugyanakkor vannak párok, akik különleges égi ajándékot kaptak: a lélektársi szövetség erejét képviselik.

Van olyan hollywoodi szerelem, ami évtizedek óta rendületlenül lángol.

Forrás: NORTHFOTO

Igaz szerelem a sztárvilágban

Tom Hanks és Rita Wilson

Tom és Rita a nyolcvanas években találkoztak egymással, és 1988 óta házasok. Bár Hanks még első feleségével, Samantha Lewessel élt , mikor először találkozott Ritával a nyolcvanas évek elején, már akkor érezhető volt közöttük a különlegesen mély lelki vonzalom.

Tom Hanks és Rita Wilson kapcsolata közel 40 éve kezdődött.

Forrás: FilmMagic

Hanks azonban csak évekkel később, 1986-ban lépett, válása komoly erkölcsi problémát jelentett számára- ugyanakkor érezte, Rita jóval több számára, mint egy földi kapcsolat. A csaknem négy évtized alatt együtt éltek meg sok mindent: sikert, családalapítást, sőt, komoly egészségügyi krízist is, amikor Ritánál mellrákot diagnosztizáltak. Tom minden pillanatban mellette állt, igazi lélektársi odaadással.

Spirituális értelemben az ő kapcsolatuk a feltétel nélküli támogatás és a rokonlelkek találkozásának mintája: mintha két lélek vállalta volna leszületése előtt, hogy együtt mutatják meg, az igazi szeretet és együttműködés, megértés valóban örökké tarthat, és minden akadályt legyőz.

Pierce Brosnan és Keely Shaye Smith

Pierce 1991-ben tragikus veszteséget élt át, amikor első felesége, Cassandra leukémiában elhunyt. A mély gyász és fájdalom után sokáig úgy tűnt, Pierce nem képes újra szeretni senkit. 1994-ben azonban találkozott Keely Shaye Smith újságíróval, akivel hamar felismerték kapcsolatuk sorsszerű jellegét.

Pierce Brosnan számára a felesége igazi lelkitárs.

Forrás: Getty Images North America

1997-ben született meg első közös fiuk, majd 2001-ben összeházasodtak. Több mint 20 éve kitartanak egymás mellett, még Keely testének, külsejének jelentős megváltozása sem csökkentette Pierce rajongását imádott felesége iránt. A színész gyakran mondja: „ Ő jelenti számomra a fényt, Keely a lelkem másik fele.” Ez a kapcsolat valódi lélektársi újjászületés: Keely visszahozta Pierce életébe a szeretetet és a hitet, a színész pedig szűnni nem tudó, feltétel nélküli szeretetet érez felesége iránt.