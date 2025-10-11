Madonna ismét ellátogatott a párizsi divathétre és természetesen most sem hagyta, hogy ne róla szóljon az esemény. És persze lányáról, Lourdes-ról, aki legalább annyira extravagáns, mint világsztár édesanyja.

Madonna nyilvánosan csókolta szájon a lányát

Forrás: Corbis Entertainment

Madonna és Lourdes ellopták a show-t

Madonna éppen a fotósoknak pózolt lányával, a 28 éves Lourdesszel, amikor egyszer csak váratlanul szájon puszilták egymást. A jelenet némiképp megdöbbentő volt, annak fényében azonban, hogy mind a popdíva, mind a lánya is imádják a feltűnést, nem is annyira lepődtek meg a szemtanúk. Ha azonban azt hinnéd, ez a fajta excentrikusság még a sztároknál is szokatlan, ki kell ábrándítsunk Gal Gadot-ról is készült már videó, ahol a kelleténél jóval több ideig puszilja szájon a kislányát, Heidi Klum pedig egykor fürdőzés közben került közelebbi kapcsolatba a 12 éves fiával.

