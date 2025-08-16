A 67 éves Madonna igazi divattörténelmet írt: nézd meg a popkirálynő 15 ikonikus megjelenését

A 67 éves Madonna mai napig az a vadóc lázadó, aki karrierje elején is volt. Az amerikai Grammy-díj és Golden Globe-díj nyertes énekesnőt a populáris kultúra egyik meghatározó alakjának tekintik. Madonna nemcsak a zenében, de a divatban is meghatározó egyéniség volt. Most születésnapját ünnepelve, összegyűjtöttük a legikonikusabb megjelenéseit.

A 67 éves Madonna divattörténelmet írt

Forrás: Getty Image

Madonna első albuma 42 évvel ezelőtt jelent meg Madonna címmel, majd a kezdeti sikerek után nem sokkal később 1984-ben megjelent Like a Virgin című albuma, amelyek világszerte ismerté tették. Ez a hirtelen jött siker, és úttörő alkotásai tették később a pop királynőjévé. Az 1990-es években zenéit, öltözködését és fellépésit erős szexualitás jellemezte. A 2000-es évekre egyre erőteljesebb lett a burlesque stílusa, és az extravagáns ízlése. És az évek múlásával ez mit sem változott, mert Madonna mai napig büszkén vállalja megosztó stílusát.

A 67 éves Madonna stílusa 15 megjelenésben

1984. szeptember

Madonna mindenki figyelmét magára vonta, amikor az első MTV Video Music Awards gálán egy csipkés, fehér ruhában és egy határokat feszegető „Boy Toy” övvel jelent meg.

Madonna 1984-ben

1985. április

Madonna Los Angelesben, a „Like A Virgin Tour” turné keretében lépett fel ebben az ikonikus csipkés outfitben.

Madonna 1985-ben

1990. július

Madonna hosszú karrierje során számtalan ikonikus divatpillanatot élt meg, de talán akkor vált végérvényesen a popkultúra ikonjává, amikor Jean Paul Gaultier kúp alakú melltartós fűzőjét viselve indította el Blonde Ambition turnéját.

Madonna 1990-ben

1991. január

Madonna így érkezett meg filmje, az „In Bed with Madonna” premierjére 1991-ben a franciaországi Cannes-i Filmfesztiválon.

Madonna 1991-ben

1991. március

Az 1991-es Oscar-gálán egy Bob Mackie által tervezett, egyedi ruhát viselt Madonna. A ruha egyszerűen elbűvölő volt. A pazar gyémántékszerek és a gondosan megalkotott frizura tökéletes divatpillanatot alkotott.

Madonna 1991-ben az Oscar-gálán

2000. november

A sztár egy flitteres, piros, kétrészes ruhában jelent meg a 2000-es MTV European Music Awards gálán.

Madonna 2000-ben

2005. november

2005-ben lenyűgöző lila szettet viselt, fekete hálós harisnyával és térdig érő krokodilbőr mintás csizmával.