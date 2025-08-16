Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A 67 éves Madonna igazi divattörténelmet írt: nézd meg a popkirálynő 15 ikonikus megjelenését

Hulton Archive - Gie Knaeps
divattörténelem Madonna stílus
Kúpos melltartó, rózsafüzérek, rengeteg neccharisnya és zenetörténelem. A 67 éves Madonna egyszerre lett a pop királynője és a divattörténelem egy kulcsfigurája. Hogy méltóképpen megünnepeljük az ikon születésnapját, összegyűjtöttük Madonna 15 meghatározó megjelenését!

A 67 éves Madonna mai napig az a vadóc lázadó, aki karrierje elején is volt. Az amerikai Grammy-díj és Golden Globe-díj nyertes énekesnőt a populáris kultúra egyik meghatározó alakjának tekintik. Madonna nemcsak a zenében, de a divatban is meghatározó egyéniség volt. Most születésnapját ünnepelve, összegyűjtöttük a legikonikusabb megjelenéseit.

67 éves Madonna, Madonna stílusa
A 67 éves Madonna divattörténelmet írt
Forrás:  Getty Image

Madonna első albuma 42 évvel ezelőtt jelent meg Madonna címmel, majd a kezdeti sikerek után nem sokkal később 1984-ben megjelent Like a Virgin című albuma, amelyek világszerte ismerté tették. Ez a hirtelen jött siker, és úttörő alkotásai tették később a pop királynőjévé. Az 1990-es években zenéit, öltözködését és fellépésit erős szexualitás jellemezte. A 2000-es évekre egyre erőteljesebb lett a burlesque stílusa, és az extravagáns ízlése. És az évek múlásával ez mit sem változott, mert Madonna mai napig büszkén vállalja megosztó stílusát.

A 67 éves Madonna stílusa 15 megjelenésben

  • 1984. szeptember

Madonna mindenki figyelmét magára vonta, amikor az első MTV Video Music Awards gálán egy csipkés, fehér ruhában és egy határokat feszegető „Boy Toy” övvel jelent meg.

madonna 1984
Madonna 1984-ben
Forrás: Getty Images
  • 1985. április

Madonna Los Angelesben, a „Like A Virgin Tour” turné keretében lépett fel ebben az ikonikus csipkés outfitben.

madonna 1985
Madonna 1985-ben
Forrás:  Getty Image
  • 1990. július

Madonna hosszú karrierje során számtalan ikonikus divatpillanatot élt meg, de talán akkor vált végérvényesen a popkultúra ikonjává, amikor Jean Paul Gaultier kúp alakú melltartós fűzőjét viselve indította el Blonde Ambition turnéját.

madonna 1990
Madonna 1990-ben
Forrás: Getty Images
  • 1991. január

Madonna így érkezett meg filmje, az „In Bed with Madonna” premierjére 1991-ben a franciaországi Cannes-i Filmfesztiválon.

madonna 1991
Madonna 1991-ben
Forrás: Getty Images
  • 1991. március

Az 1991-es Oscar-gálán egy Bob Mackie által tervezett, egyedi ruhát viselt Madonna. A ruha egyszerűen elbűvölő volt. A pazar gyémántékszerek és a gondosan megalkotott frizura tökéletes divatpillanatot alkotott. 

Madonna 1991
Madonna 1991-ben az Oscar-gálán
Forrás: Getty Images
  • 2000. november

A sztár egy flitteres, piros, kétrészes ruhában jelent meg a 2000-es MTV European Music Awards gálán.

madonna 2000
Madonna 2000-ben
Forrás: Getty Images
  • 2005. november

2005-ben lenyűgöző lila szettet viselt, fekete hálós harisnyával és térdig érő krokodilbőr mintás csizmával.

Madonna 2005
Madonna 2005-ben
Forrás: Getty Images
  • 2012. július

A Jean Paul Gaultier által tervezett hírhedt kúp alakú melltartós fűző visszatért Madonna MDNA turnéja során. Ezúttal azonban Madonna egy ketrecszerű változatát viseli a bustier felsőnek, csíkos nadrággal és fehér gombos inggel párosítva.

Madonna 2012
Madonna 2012-ben
Forrás: Getty Images
  • 2015. február

A 2015-ös Grammy-díjátadón merész, gyöngyös burlesque ruhában láthattuk.

Madonna 2015
Madonna 2015-ben
Forrás: Getty Images
  • 2016. május

Prince előtt tisztelegve Madonna a 2016-os Billboard Music Awards gálán egy egyedi, Gucci által készített, metálos lila öltönyben lépett fel, amely paisley brokát díszítéssel volt ellátva.

Madonna 2016
Madonna 2016-ban
Forrás: Getty Images
  • 2016. május

A 2016-os Met-gálára Riccardo Tisci által a Givenchy számára tervezett merész, fekete csipkeruhát választott, amelyet Lynn Ban gyűrűkkel kombinált.

Madonna 2016
Madonna 2016-ban
Forrás: Getty Images
  • 2017. május

Bár Madonna a 2017-es Met-gálán egy kamuflázs ihletésű ruhát viselt, mégis kiemelkedett a tömegből. A figyelemfelkeltő ruhát nem más, mint Jeremy Scott tervezte a Moschino számára.

madonna 2017
Madonna 2017-ben
Forrás: Getty Images
  • 2018. augusztus

Madonna egy színes, mintás, boho szettben lépett az MTV Video Music Awards vörös szőnyegére. A maximalista kiegészítők és a rózsafüzér itt is visszaköszönt. 

Madonna 2018
Madonna 2018-ban
Forrás: Getty Images
  • 2021. szeptember

Madonna az MTV Video Music Awards díjátadón lépett fel. A szupersztár egy fekete fűzős összeállításban volt, amit neccharisnyával, sapkával és ballonkabáttal párosított.

Madonna 2021
Madonna 2021-ben
Forrás: Getty Images
  • 2025. május

A popkirálynő legutóbbi vörös szőnyeges eseménye a 2025-ös Met-gálán volt, ahol egy krémszínű öltönyszettben láthattuk. Az outfit kiegészítője egy necckesztyű és egy szivar volt.

madonna
Madonna 2025-ben
Forrás: Getty Images North America

