A 67 éves Madonna igazi divattörténelmet írt: nézd meg a popkirálynő 15 ikonikus megjelenését

A 67 éves Madonna mai napig az a vadóc lázadó, aki karrierje elején is volt. Az amerikai Grammy-díj és Golden Globe-díj nyertes énekesnőt a populáris kultúra egyik meghatározó alakjának tekintik. Madonna nemcsak a zenében, de a divatban is meghatározó egyéniség volt. Most születésnapját ünnepelve, összegyűjtöttük a legikonikusabb megjelenéseit.
Madonna első albuma 42 évvel ezelőtt jelent meg Madonna címmel, majd a kezdeti sikerek után nem sokkal később 1984-ben megjelent Like a Virgin című albuma, amelyek világszerte ismerté tették. Ez a hirtelen jött siker, és úttörő alkotásai tették később a pop királynőjévé. Az 1990-es években zenéit, öltözködését és fellépésit erős szexualitás jellemezte. A 2000-es évekre egyre erőteljesebb lett a burlesque stílusa, és az extravagáns ízlése. És az évek múlásával ez mit sem változott, mert Madonna mai napig büszkén vállalja megosztó stílusát.
Madonna mindenki figyelmét magára vonta, amikor az első MTV Video Music Awards gálán egy csipkés, fehér ruhában és egy határokat feszegető „Boy Toy” övvel jelent meg.
Madonna Los Angelesben, a „Like A Virgin Tour” turné keretében lépett fel ebben az ikonikus csipkés outfitben.
Madonna hosszú karrierje során számtalan ikonikus divatpillanatot élt meg, de talán akkor vált végérvényesen a popkultúra ikonjává, amikor Jean Paul Gaultier kúp alakú melltartós fűzőjét viselve indította el Blonde Ambition turnéját.
Madonna így érkezett meg filmje, az „In Bed with Madonna” premierjére 1991-ben a franciaországi Cannes-i Filmfesztiválon.
Az 1991-es Oscar-gálán egy Bob Mackie által tervezett, egyedi ruhát viselt Madonna. A ruha egyszerűen elbűvölő volt. A pazar gyémántékszerek és a gondosan megalkotott frizura tökéletes divatpillanatot alkotott.
A sztár egy flitteres, piros, kétrészes ruhában jelent meg a 2000-es MTV European Music Awards gálán.
2005-ben lenyűgöző lila szettet viselt, fekete hálós harisnyával és térdig érő krokodilbőr mintás csizmával.
A Jean Paul Gaultier által tervezett hírhedt kúp alakú melltartós fűző visszatért Madonna MDNA turnéja során. Ezúttal azonban Madonna egy ketrecszerű változatát viseli a bustier felsőnek, csíkos nadrággal és fehér gombos inggel párosítva.
A 2015-ös Grammy-díjátadón merész, gyöngyös burlesque ruhában láthattuk.
Prince előtt tisztelegve Madonna a 2016-os Billboard Music Awards gálán egy egyedi, Gucci által készített, metálos lila öltönyben lépett fel, amely paisley brokát díszítéssel volt ellátva.
A 2016-os Met-gálára Riccardo Tisci által a Givenchy számára tervezett merész, fekete csipkeruhát választott, amelyet Lynn Ban gyűrűkkel kombinált.
Bár Madonna a 2017-es Met-gálán egy kamuflázs ihletésű ruhát viselt, mégis kiemelkedett a tömegből. A figyelemfelkeltő ruhát nem más, mint Jeremy Scott tervezte a Moschino számára.
Madonna egy színes, mintás, boho szettben lépett az MTV Video Music Awards vörös szőnyegére. A maximalista kiegészítők és a rózsafüzér itt is visszaköszönt.
Madonna az MTV Video Music Awards díjátadón lépett fel. A szupersztár egy fekete fűzős összeállításban volt, amit neccharisnyával, sapkával és ballonkabáttal párosított.
A popkirálynő legutóbbi vörös szőnyeges eseménye a 2025-ös Met-gálán volt, ahol egy krémszínű öltönyszettben láthattuk. Az outfit kiegészítője egy necckesztyű és egy szivar volt.
