35 éves lett Michele Morrone, korunk egyik legszexibb olasz rosszfiúja

Ma 35 éves Michele Morrone, akinek a neve a legtöbbek számára nem ismeretlen, hiszen a Netflixen bemutatott 365 nap trilógiában alakítja a szexi Massimo szerepét. Az első film bemutatása után igazán sikeres, és a mai napig nagyon népszerű. Morrone Bitontóban, Olaszországban született és már egészen kicsi korától fogva arra vágyott, hogy színész lehessen.
Már egészen fiatal korától fogva érdekli a színészet és gyakran járt meghallgatásokra is, azonban ezek nem voltak túl jól fizető munkák. Az olasz nagyközönség már jó pár évvel a nemzetközi sikere előtt is ismerhette, hiszen szerepelt néhány reklámban. Élete első reklámjában, miután felvették vele a jeleneteket, átalakították animációvá, ami nagyon elkeserítette a színészt, mert így még a legközelebbi családtagjai sem ismerték fel. Ezek a munkák azonban nem voltak elegek ahhoz, hogy meg tudjon élni, ezért parkettázóként dolgozott.
A Harry Potter filmek inspirálták, hogy színészkedni kezdjen.
2020-ban mutatták be Netflixen a lengyel erotikus drámát, a 365 napot, aminek köszönhetően szó szerint egyik napról a másikra világsztár lett. Morrone elmondása szerint a film bemutatása előtti este 4000 Instagram követővel rendelkezett, míg másnap arra kelt, hogy 2,6 millióan követik már a platformon. A produkció annyira sikeres lett, hogy két évvel később, 2022-ben bemutatták a franchise további két részét is. Még Khloé Kardashiant is lenyűgözte a férfi, amit valóságműsorában egyből ki is emelt.
A filmben szereplő partnerével, Anna-Maria Siekluckával a mai napig nagyon jó barátok.
Azt biztosan mindenki tudja, hogy Morrone az olasz és az angol nyelveket is beszéli, azonban az arab is folyékonyan megy neki, ami elsőre furcsának tűnhet származását tekintve. Volt felesége libanoni, akitől a két fia is született, így miattuk megtanulta a nyelvet, hogy könnyebben tudjanak kommunikálni egymással. A gyerekei és az ex-neje a mai napig is Libanonban, pontosabban Bejrútban, élnek és ezért a színész gyakran látogat el oda, hogy találkozhasson a családjával.
Zenével is foglalkozik, amiben a fiai a legnagyobb múzsái.
Ahogy már említettük, a Harry Potter világa volt az, ami igazán elvarázsolta és ennek köszönhetően határozta el, hogy színész szeretne lenni, azonban amit a mai napig nem ad fel, hogy hasonló filmekben szerepeljen. Természetesen nagyon büszke az eddigi alakításaira is, de be szeretné bizonyítani a világnak, hogy több is van benne puszta szexiségnél. Nagy álma, hogy egyszer a legnagyobb nevek is elismerjék és egy kosztümös történelmi drámában vagy egy Marvel-filmben szerepeljen. Nem sokára újra a képernyőkön láthatjuk, a The Housemaid című pszichológiai thrillerben, ahol Sydney Sweeney és Amanda Seyfried oldalán játszhatott.
Év elején a dögös olasz színész Magyarországra látogatott, hogy részt vegyen egy reklámfilmforgatáson, ahol Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge volt a partnere. A sajtó tőlük és az esetleges románcuktól volt hangos, azonban Morrone nem sokkal később kijelentette, hogy egyedülálló. Abban azért még reménykedünk, hogy vissza fog térni fővárosunkba!
Michele Morrone nem elég, hogy nagyon tehetséges színész, de még a zenéhez is ért. Mi már alig várjuk, hogy láthassuk a legújabb filmjét a széles vásznon!
