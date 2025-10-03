Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 3., péntek Helga

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
születésnap

35 éves lett Michele Morrone, korunk egyik legszexibb olasz rosszfiúja

Variety - John Nacion
születésnap Michele Morrone 365 nap (film)
Gyüre Bernadett
2025.10.03.
1990. október 3-án jött a világra korunk egyik legkedveltebb olasz színésze. Michele Morrone ma az álmait éli, ugyanis egész kicsi korától arra készül, hogy színész lesz belőle.

Ma 35 éves Michele Morrone, akinek a neve a legtöbbek számára nem ismeretlen, hiszen a Netflixen bemutatott 365 nap trilógiában alakítja a szexi Massimo szerepét. Az első film bemutatása után igazán sikeres, és a mai napig nagyon népszerű. Morrone Bitontóban, Olaszországban született és már egészen kicsi korától fogva arra vágyott, hogy színész lehessen. 

Michele Morrone ma ünnepli 35. születésnapját
Michele Morrone ma ünnepli 35. születésnapját
Forrás: Getty Images Europe

Polgári munkája volt a színészet előtt

Már egészen fiatal korától fogva érdekli a színészet és gyakran járt meghallgatásokra is, azonban ezek nem voltak túl jól fizető munkák. Az olasz nagyközönség már jó pár évvel a nemzetközi sikere előtt is ismerhette, hiszen szerepelt néhány reklámban. Élete első reklámjában, miután felvették vele a jeleneteket, átalakították animációvá, ami nagyon elkeserítette a színészt, mert így még a legközelebbi családtagjai sem ismerték fel. Ezek a munkák azonban nem voltak elegek ahhoz, hogy meg tudjon élni, ezért parkettázóként dolgozott.

A Harry Potter filmek inspirálták, hogy színészkedni kezdjen.

Michele Morrone nagy áttörése, a 365 nap

2020-ban mutatták be Netflixen a lengyel erotikus drámát, a 365 napot, aminek köszönhetően szó szerint egyik napról a másikra világsztár lett. Morrone elmondása szerint a film bemutatása előtti este 4000 Instagram követővel rendelkezett, míg másnap arra kelt, hogy 2,6 millióan követik már a platformon. A produkció annyira sikeres lett, hogy két évvel később, 2022-ben bemutatták a franchise további két részét is. Még Khloé Kardashiant is lenyűgözte a férfi, amit valóságműsorában egyből ki is emelt.

A filmben szereplő partnerével, Anna-Maria Siekluckával a mai napig nagyon jó barátok.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 18: (L-R) Simone Susinna, Blanka Lipińska, Anna-Maria Sieklucka, and Michele Morrone attend The Next 365 Days NY Fan Event at The Paris Theatre on August 18, 2022 in New York City. (Photo by Monica Schipper/Getty Images for Netflix)
A 365 nap színészei, balról jobbra: Simone Susinna, Blanka Lipińska, Anna-Maria Sieklucka és Michele Morrone
Forrás: Getty Images North America

Több nyelven is beszél

Azt biztosan mindenki tudja, hogy Morrone az olasz és az angol nyelveket is beszéli, azonban az arab is folyékonyan megy neki, ami elsőre furcsának tűnhet származását tekintve. Volt felesége libanoni, akitől a két fia is született, így miattuk megtanulta a nyelvet, hogy könnyebben tudjanak kommunikálni egymással. A gyerekei és az ex-neje a mai napig is Libanonban, pontosabban Bejrútban, élnek és ezért a színész gyakran látogat el oda, hogy találkozhasson a családjával.

Zenével is foglalkozik, amiben a fiai a legnagyobb múzsái.

Nagy álma, hogy komolyabb filmekben is szerepelhessen

Ahogy már említettük, a Harry Potter világa volt az, ami igazán elvarázsolta és ennek köszönhetően határozta el, hogy színész szeretne lenni, azonban amit a mai napig nem ad fel, hogy hasonló filmekben szerepeljen. Természetesen nagyon büszke az eddigi alakításaira is, de be szeretné bizonyítani a világnak, hogy több is van benne puszta szexiségnél. Nagy álma, hogy egyszer a legnagyobb nevek is elismerjék és egy kosztümös történelmi drámában vagy egy Marvel-filmben szerepeljen. Nem sokára újra a képernyőkön láthatjuk, a The Housemaid című pszichológiai thrillerben, ahol Sydney Sweeney és Amanda Seyfried oldalán játszhatott.

PARIS, FRANCE - MARCH 04: Michele Morrone wears Dolce & Gabbana black sunglasses, a black sequin suit jacket, a beige satin shirt with a scarf detail, black pants and a black leather belt, outside Elie Saab show, during Paris Fashion Week on March 04, 2023 in Paris, France. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images)
A színészet és a zenélés mellett modellkedik is
Forrás: Getty Images Europe

Magyarországon is forgatott

Év elején a dögös olasz színész Magyarországra látogatott, hogy részt vegyen egy reklámfilmforgatáson, ahol Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge volt a partnere. A sajtó tőlük és az esetleges románcuktól volt hangos, azonban Morrone nem sokkal később kijelentette, hogy egyedülálló. Abban azért még reménykedünk, hogy vissza fog térni fővárosunkba!

Michele Morrone nem elég, hogy nagyon tehetséges színész, de még a zenéhez is ért. Mi már alig várjuk, hogy láthassuk a legújabb filmjét a széles vásznon!

Szexi medencés jelentben újra együtt Michele Morrone és Fésűs Nelly lánya - VIDEÓ

Újra együtt forgatott a világhírű olasz színész, Michele Morrone és Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge – ezúttal egy szexi, medencés jelenetben láthatjuk őket együtt.

Végre! Megmutatta ritkán látott fiait Michele Morrone - Fotó

Az egész világ rajong a sármos színészért, aki gyakran szerepel a vörös szőnyegen, de gyerekeit ritkán mutatja meg. Michele Morrone most azonban kivételt tett.

Tudjuk, mit nézel majd idén nyáron: 10 film, ami miatt már most alig bírunk magunkkal

Oké, tudjuk, hogy a nyár nem feltétlenül a filmezésről szól, de hidd el, idén is lesz legalább egy olyan elképesztően izgalmas alkotás, amiért megéri a sötét mozikban hűsölnöd pár órát. Íme néhány film, amire legszívesebben már most megvennénk a jegyünket!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu