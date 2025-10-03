35 éves lett Michele Morrone, korunk egyik legszexibb olasz rosszfiúja

Ma 35 éves Michele Morrone, akinek a neve a legtöbbek számára nem ismeretlen, hiszen a Netflixen bemutatott 365 nap trilógiában alakítja a szexi Massimo szerepét. Az első film bemutatása után igazán sikeres, és a mai napig nagyon népszerű. Morrone Bitontóban, Olaszországban született és már egészen kicsi korától fogva arra vágyott, hogy színész lehessen.

Michele Morrone ma ünnepli 35. születésnapját

Forrás: Getty Images Europe

Polgári munkája volt a színészet előtt

Már egészen fiatal korától fogva érdekli a színészet és gyakran járt meghallgatásokra is, azonban ezek nem voltak túl jól fizető munkák. Az olasz nagyközönség már jó pár évvel a nemzetközi sikere előtt is ismerhette, hiszen szerepelt néhány reklámban. Élete első reklámjában, miután felvették vele a jeleneteket, átalakították animációvá, ami nagyon elkeserítette a színészt, mert így még a legközelebbi családtagjai sem ismerték fel. Ezek a munkák azonban nem voltak elegek ahhoz, hogy meg tudjon élni, ezért parkettázóként dolgozott.

A Harry Potter filmek inspirálták, hogy színészkedni kezdjen.

Michele Morrone nagy áttörése, a 365 nap

2020-ban mutatták be Netflixen a lengyel erotikus drámát, a 365 napot, aminek köszönhetően szó szerint egyik napról a másikra világsztár lett. Morrone elmondása szerint a film bemutatása előtti este 4000 Instagram követővel rendelkezett, míg másnap arra kelt, hogy 2,6 millióan követik már a platformon. A produkció annyira sikeres lett, hogy két évvel később, 2022-ben bemutatták a franchise további két részét is. Még Khloé Kardashiant is lenyűgözte a férfi, amit valóságműsorában egyből ki is emelt.

A filmben szereplő partnerével, Anna-Maria Siekluckával a mai napig nagyon jó barátok.

A 365 nap színészei, balról jobbra: Simone Susinna, Blanka Lipińska, Anna-Maria Sieklucka és Michele Morrone

Forrás: Getty Images North America

Több nyelven is beszél

Azt biztosan mindenki tudja, hogy Morrone az olasz és az angol nyelveket is beszéli, azonban az arab is folyékonyan megy neki, ami elsőre furcsának tűnhet származását tekintve. Volt felesége libanoni, akitől a két fia is született, így miattuk megtanulta a nyelvet, hogy könnyebben tudjanak kommunikálni egymással. A gyerekei és az ex-neje a mai napig is Libanonban, pontosabban Bejrútban, élnek és ezért a színész gyakran látogat el oda, hogy találkozhasson a családjával.

Zenével is foglalkozik, amiben a fiai a legnagyobb múzsái.

Nagy álma, hogy komolyabb filmekben is szerepelhessen

Ahogy már említettük, a Harry Potter világa volt az, ami igazán elvarázsolta és ennek köszönhetően határozta el, hogy színész szeretne lenni, azonban amit a mai napig nem ad fel, hogy hasonló filmekben szerepeljen. Természetesen nagyon büszke az eddigi alakításaira is, de be szeretné bizonyítani a világnak, hogy több is van benne puszta szexiségnél. Nagy álma, hogy egyszer a legnagyobb nevek is elismerjék és egy kosztümös történelmi drámában vagy egy Marvel-filmben szerepeljen. Nem sokára újra a képernyőkön láthatjuk, a The Housemaid című pszichológiai thrillerben, ahol Sydney Sweeney és Amanda Seyfried oldalán játszhatott.