Érkezik a The Housemaid: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried és Michele Morrone egy pszichológiai thrillerben - FOTÓK

Getty Images - Greg Doherty
film Sydney Sweeney Amanda Seyfried
Gyüre Bernadett
2025.09.12.
Betekintést nyerhettünk Sydney Sweeney és Amanda Seyfried legújabb filmjébe. A The Housemaid egy pszichológiai thriller, ami nem várt csavarokat tartogat a nézőknek.

2022-ben jelent meg Freida McFadden legnépszerűbb thrillere, a The Housemaid, amit azonnal felkapott a TikTok és a hype azóta sem múlt el körülötte. A nagy népszerűséget meglovagolták Hollywood producerei és adaptációt készítettek a könyvből, amire már nem kell sokat várni, és most itt vannak az első exkluzív fotók a kész filmből!

Érkezik a The Housemaid című film
Érkezik a The Housemaid című film
Forrás: Getty Images

Kik szerepelnek a filmben?

A főszerepekben olyan színészeket láthatunk majd, mint Sydney Sweeney és Amanda Seyfried, akik a múltban már többszörösen bebizonyíthatták rátermettségüket. Az It Ends with Us-ból ismert Brandon Sklenar újra megmutathatja tehetségét, és mindenki kedvenc dögös olasza, Michele Morrone is visszatér a képernyőre, aminek mi garantáltan örülni fogunk.

A készítők jól tudták mit csinálnak, mert már ez az erős szereplőgárda is elég lesz ahhoz, hogy sikert sikerre halmozzon a film.

Miről szól a The Housemaid?

A pszichológiai thriller egy fiatal lány, Millie (Sydney Sweeney) életét követi nyomon, akinek már nem maradt semmije és az autójában él, míg egy nap végre sikerül állást találnia a Winchester család házvezetőnőjeként. Nina (Amanda Seyfried) és Andrew (Brandon Sklenar) már a kezdetektől gyanúsnak tűnnek és a főszereplő hamar rájön, hogy valami nagyon nincs rendben. Már az is furcsa, hogy a kertész, Enzo (Michele Morrone), mindig csendben figyeli az eseményeket. Vajon mit titkol a család? Mivel kell szembenéznie Millienek?

Lélegzetelállító a kémia köztük

Paul Feig, a rendező, akinek köszönhetjük az Egy kis szívesség és a Még egy kis szívesség című filmeket is, nem titkolta, hogy lélegzetelállító a kémia Sweeney és Seyfried között, amit alig vár, hogy a mozikban is láthassunk. Úgy nyilatkozott, hogy mind a négy főszereplővel csodálatos volt együtt dolgozni és próbálta minél érdekesebbé tenni a Millie és Nina közötti viszony váltakozását. Nagyon keményen dolgoztak, hogy életre keltsék a The Housemaidet és azt a kis titkot is elárulták, hogy ugyan hűek maradtak a könyvhöz, de számíthatunk újabb csavarokra és meglepetésekre, amik még színesebbé teszik a történetet.

Mindent megtartottak a könyvből, amiért a rajongók odavoltak.

Mikor érkezik?

December 19-én kerül a mozikba és ez lesz az év utolsó filmadaptációja, ami debütálni fog. Készítse mindenki a popcornt, mert valami nagyon jóra számíthatunk!

A legújabb exkluzív fotók alapján nagyon ígéretesnek tűnik a The Housemaid:

A készítők pedig egy apró betekintést engedtek a házba is, ahol az egész cselekmény játszódni fog, ha hűen követik a könyv eseményeit:

@housemaidmovie we have a really good feeling about this. #thehousemaidmovie #sydneysweeney #amandaseyfried #brandonsklenar #michelemorrone ♬ original sound - The Housemaid

