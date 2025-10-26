Vanessa Hudgens bikiniben mutatta meg gömbölyödő hasát: hamarosan érkezik a baba - Fotó!

Vanessa Hudgens idén júniusban egy kismama fotóval jelentette be az Instagram-oldalán, hogy ismét gyermeket vár. A High School Musical sztárja 2024-ben adott életet első gyermekének, azóta pedig annyira élvezi az anyaságot, hogy a férjével Cole Tuckerrel úgy döntöttek, hogy azonnal belevágnak a kistestvér-projektbe.

Vanessa Hudgens és Cole Tucker nagyon várják már a kisbabájuk érkezését

Forrás: Getty Images North America

Vanessa Hudgens hatalmas terhes pocakot villantott

A színésznő a hétvégét a tengerparton töltötte, a nyaralásáról pedig több képet is feltöltött a közösségi médiába. Ezeken láthatjuk, hogy Vanessa Hudgens pocakja már igencsak kerekedik, úgyhogy hamarosan életet adhat második gyermekének. Egy másik örömteli hírt is megosztott a követőivel a színésznő, amikor elárulta, hogy a legjobb barátnőjével egyszerre várandósak: