Vanessa Hudgens bikiniben mutatta meg gömbölyödő hasát: hamarosan érkezik a baba - Fotó!

Komáromi Bence
2025.10.26.
A High School Musical sztárja a második gyermekével várandós. Vanessa Hudgens és férje Cole Tucker nagyon izgatott, ugyanis hamarosan kétgyermekes szülőkké válhatnak.

Vanessa Hudgens idén júniusban egy kismama fotóval jelentette be az Instagram-oldalán, hogy ismét gyermeket vár. A High School Musical sztárja 2024-ben adott életet első gyermekének, azóta pedig annyira élvezi az anyaságot, hogy a férjével Cole Tuckerrel úgy döntöttek, hogy azonnal belevágnak a kistestvér-projektbe.

Vanessa Hudgens és Cole Tucker nagyon várják már a kisbabájuk érkezését
Vanessa Hudgens és Cole Tucker nagyon várják már a kisbabájuk érkezését
Forrás: Getty Images North America

Vanessa Hudgens hatalmas terhes pocakot villantott

A színésznő a hétvégét a tengerparton töltötte, a nyaralásáról pedig több képet is feltöltött a közösségi médiába. Ezeken láthatjuk, hogy Vanessa Hudgens pocakja már igencsak kerekedik, úgyhogy hamarosan életet adhat második gyermekének. Egy másik örömteli hírt is megosztott a követőivel a színésznő, amikor elárulta, hogy a legjobb barátnőjével egyszerre várandósak:

Vanessa Hudgens első gyermeke 2024 júliusában született, ugyanazon a napon, mint az édesapja Cole Tucker. A profi baseballjátékos végig ott volt a felesége mellett a kórházban, és a születésnapi ünneplés helyett az újszülött gyermekére és a feleségére vigyázott. A baba nevét és nemét nem hozta nyilvánosságra a sztárpár, viszont várhatóan ismét apásszülésre készülnek. A PageSix információi szerint Vanessa Hudgens férje rendkívül izgatottá vált, amikor kiderült, hogy újra édesapa lesz, ugyanis mindig is nagycsaládra vágyott a sportoló. 

 

