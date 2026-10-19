Erre az 5 alapdarabra esküszik Kate Moss – Te se hagyd ki az őszi ruhatáradból

Kate Moss neve szinte egyet jelent a vagány, lázadó, mégis kifejezetten nőies öltözködéssel, így nem csoda, hogy már évtizedek óta inspirálja a divatrajongókat. Bár a szupermodell tudatosan nem követi a trendeket, mégis vannak olyan őszi alapdarabok, amelyekhez újra és újra visszatér. Mutatjuk azt az öt ruhadarabot, amire esküszik!

Kate Moss már a 90'es években elkezdte rajongását a szőrmekabátokért, amiket azóta is előszeretettel visel elegánsabb kivitelezésben.

Forrás: Northfoto

Kate Moss már pályafutása elején sem követte vakon a divatot, inkább mindig a saját szabályai szerint öltözködött.

Nem véletlen, hogy a nők évtizedek óta rajonganak a stílusáért és merész, mégis könnyed összeállításaiért.

Most megmutatjuk, melyek azok az alapdarabok, amelyeket a topmodell sosem hagy ki őszi ruhatárából!

Kate Moss sosem követte az aktuális divatot

Kate Moss sosem akart megfelelni az aktuális divattrendeknek, épp ellenkezőleg, már szakmája kezdete óta is mindig a saját szabályai szerint öltözködött.

A kilencvenes évek britpop-korszakának egyik ikonikus alakjaként már pályája kezdetén kitűnt a többi topmodell közül, hiszen a nőies eleganciát merészen párosította a vagány, mégis lázadó darabokkal.

Nem is csoda, hogy nők milliói kezdték másolni a stílusát. A szupermodell ugyanis páratlan lazasággal viselte a szőrmekabátokat, a bőrdzsekiket és a magas szárú csizmákat, olyannyira, hogy ezek a rockos összeállítások pillanatok alatt a védjegyévé váltak. Bár az évtizedek során már a grunge, a bohém sikk és a kifinomult elegancia is helyet kapott a ruhatárában, egyvalami sosem változott: Kate Moss mindig képes volt úgy viselni ruháit, mintha a divatszabályok rá sosem vonatkoztak volna.

Ezt az 5 őszi alapdarabot sosem hagyja ki ruhatárából

Balerina cipő

Talán nem meglepő, hogy Kate Moss már évtizedek óta rajong a balerinacipőért, hiszen már a 2000-es évektől előszeretettel viseli harisnyával, masnis blúzokkal és széles karimájú kalapokkal kombinálva – és nem is akárhogyan. Bár sokan ódzkodnak tőle, mert ez a darab könnyen kelthet kislányos hatást, merészebb és érzékibb ruhákkal kombinálva még ezzel is képes volt elérni egy igazán vagány, nőies hatást.

Szőrmekabát

Ahol Kate Moss megjelenik, ott szinte mindig számíthatunk egy látványos szőrmekabátra is. Ez már a kilencvenes években is egyértelműnek számított, hisz gyakran láthattuk a modellt az ikonikus, gorillaszőrre emlékeztető fekete prémjében.

Bár időközben a ruhatárában a barna, elegánsabb darabok is helyet kaptak, a bunda iránti rajongása máig nem múlt el – sőt, ezt időközben lányának is továbbadta.

Egyenes szárú farmer

Aki követi a szupermodellt, már tudja, hogy a farmer mindmáig ruhatárának egyik alapdarabja. Kedvencei között egyaránt megtalálhatóak a szűk, a csőszárú és egyenes fazonok is, amiket gyakran visel a párizsi nők stílusára építve merészen, egy szabott inggel és elegáns cipővel kombinálva.

Bőrdzseki

A bőrdzseki Kate Moss stílusának egyik ikonikus darabja, amelyet már pályája elején is gyakran viselt.

Ezt az alapdarabot az egyszerű, fekete összeállításokhoz előszeretettel párosítja, amivel szettjei még vagányabbá válnak.

De legyen szó klasszikus motoros fazonról vagy lazább bomberről, Moss szinte bármilyen bőrdzsekit képes stílusosan viselni.

Áttetsző ruha

Kate Moss mindig is bátran játszott a nőiességgel, az áttetsző ruhákat pedig különösen jól használta arra, hogy megjelenését egyszerre tegye érzékivé és vagánnyá. A topmodell ráadásul már évtizedek óta viseli ezeket a darabokat, amelyekért olyannyira odavan, hogy még az esküvőjén is egy ilyen, John Galliano által kifejezetten neki tervezett ruhában mondta ki a boldogító igent az oltárnál.