Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 19., hétfő Nándor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
egyediség

Erre az 5 alapdarabra esküszik Kate Moss – Te se hagyd ki az őszi ruhatáradból

00740857 - OLIVIER BORDE / BESTIMAGE
egyediség Kate Moss ruhatár
Klusovszki Kíra
2026.10.19.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az igazán jó stílus nem a divattrendeken múlik, hanem, hogy mennyire tudunk magabiztosan viselni egy ruhadarabot. Kate Moss az elmúlt évtizedekben bebizonyította, hogy néhány alapdarabnak egyszerűen sosem jár le a szavatossága.

Kate Moss neve szinte egyet jelent a vagány, lázadó, mégis kifejezetten nőies öltözködéssel, így nem csoda, hogy már évtizedek óta inspirálja a divatrajongókat. Bár a szupermodell tudatosan nem követi a trendeket, mégis vannak olyan őszi alapdarabok, amelyekhez újra és újra visszatér. Mutatjuk azt az öt ruhadarabot, amire esküszik!

Kate Moss már a 90'es évektől visel szőrmekabátokat, ami őszi kollekciójának egyik alapdarabja.
Kate Moss már a 90'es években elkezdte rajongását a szőrmekabátokért, amiket azóta is előszeretettel visel elegánsabb kivitelezésben. 
Forrás: Northfoto
  • Kate Moss már pályafutása elején sem követte vakon a divatot, inkább mindig a saját szabályai szerint öltözködött. 
  • Nem véletlen, hogy a nők évtizedek óta rajonganak a stílusáért és merész, mégis könnyed összeállításaiért.
  • Most megmutatjuk, melyek azok az alapdarabok, amelyeket a topmodell sosem hagy ki őszi ruhatárából!

Kate Moss sosem követte az aktuális divatot

Kate Moss sosem akart megfelelni az aktuális divattrendeknek, épp ellenkezőleg, már szakmája kezdete óta is mindig a saját szabályai szerint öltözködött.

A kilencvenes évek britpop-korszakának egyik ikonikus alakjaként már pályája kezdetén kitűnt a többi topmodell közül, hiszen a nőies eleganciát merészen párosította a vagány, mégis lázadó darabokkal. 

Nem is csoda, hogy nők milliói kezdték másolni a stílusát. A szupermodell ugyanis páratlan lazasággal viselte a szőrmekabátokat, a bőrdzsekiket és a magas szárú csizmákat, olyannyira, hogy ezek a rockos összeállítások pillanatok alatt a védjegyévé váltak. Bár az évtizedek során már a grunge, a bohém sikk és a kifinomult elegancia is helyet kapott a ruhatárában, egyvalami sosem változott: Kate Moss mindig képes volt úgy viselni ruháit, mintha a divatszabályok rá sosem vonatkoztak volna.

Ezt az 5 őszi alapdarabot sosem hagyja ki ruhatárából

  • Balerina cipő 

Talán nem meglepő, hogy Kate Moss már évtizedek óta rajong a balerinacipőért, hiszen már a 2000-es évektől előszeretettel viseli harisnyával, masnis blúzokkal és széles karimájú kalapokkal kombinálva – és nem is akárhogyan. Bár sokan ódzkodnak tőle, mert ez a darab könnyen kelthet kislányos hatást, merészebb és érzékibb ruhákkal kombinálva még ezzel is képes volt elérni egy igazán vagány, nőies hatást. 

  • Szőrmekabát 

Ahol Kate Moss megjelenik, ott szinte mindig számíthatunk egy látványos szőrmekabátra is. Ez már a kilencvenes években is egyértelműnek számított, hisz gyakran láthattuk a modellt az ikonikus, gorillaszőrre emlékeztető fekete prémjében.

Bár időközben a ruhatárában a barna, elegánsabb darabok is helyet kaptak, a bunda iránti rajongása máig nem múlt el – sőt, ezt időközben lányának is továbbadta.

  • Egyenes szárú farmer 

Aki követi a szupermodellt, már tudja, hogy a farmer mindmáig ruhatárának egyik alapdarabja. Kedvencei között egyaránt megtalálhatóak a szűk, a csőszárú és egyenes fazonok is, amiket gyakran visel a párizsi nők stílusára építve merészen, egy szabott inggel és elegáns cipővel kombinálva. 

  • Bőrdzseki

A bőrdzseki Kate Moss stílusának egyik ikonikus darabja, amelyet már pályája elején is gyakran viselt.

Ezt az alapdarabot az egyszerű, fekete összeállításokhoz előszeretettel párosítja, amivel szettjei még vagányabbá válnak. 

De legyen szó klasszikus motoros fazonról vagy lazább bomberről, Moss szinte bármilyen bőrdzsekit képes stílusosan viselni. 

  • Áttetsző ruha 

Kate Moss mindig is bátran játszott a nőiességgel, az áttetsző ruhákat pedig különösen jól használta arra, hogy megjelenését egyszerre tegye érzékivé és vagánnyá. A topmodell ráadásul már évtizedek óta viseli ezeket a darabokat, amelyekért olyannyira odavan, hogy még az esküvőjén is egy ilyen, John Galliano által kifejezetten neki tervezett ruhában mondta ki a boldogító igent az oltárnál.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Orgiák és meztelenkedés: Kate Moss legdurvább botrányai, amiket a filmjében sem mertek megmutatni

Kate Moss múltja tele van olyan sötét, kontrollálhatatlan történetekkel, amelyeket még a hollywoodi forgatókönyvírók sem mertek megfilmesíteni.

Újra divat a '90-es évek ikonikus sminktrendje: így készítsd el, hogy ultranőies legyen

Kapaszkodjatok meg csajok, mert a retró szájkontúr visszatért. A '90-es évek sminktrendjemost a TikTok beauty guruk kedvence lett. Mutatjuk, hogy készítheted el!

Kate Moss lánya melltartó nélkül pózolt - Szexi, merész képek készültek a 23 éves Liláról

Köpni-nyelni nem tudnak a rajongók! Kate Moss 23 éves lánya ledobta a textilt, és olyan dögös fotókkal árasztotta el az internetet, hogy még anyukáját is lekörözte. Mutatjuk a fotókat!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu