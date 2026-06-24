Az 52 éves Kate Moss melltartó nélkül vadít: mindenki elől ellopta a show-t – FOTÓ

Csipkés topp és alatta semmi. A szupermodell még most is maga mögé utasítja a fiatalokat: Kate Moss melltartó nélkül pózolt a párizsi divathéten, ahová nem egyedül, hanem a lányval, a 23 éves Lilával érkezett.
Kate Moss melltartó nélkül fotózkodott a párizsi divathéten
A szupermodell a párizsi férfi divathéten tette tiszteletét, és bizony ahogy megjelent, minden figyelem ráirányult. Kisugárzása és merész összeállítása miatt egyarátn. Az 52 éves Kate Moss ugyanis melltartó nélkül jelent meg a fotósok kamerái előtt egy sötét, csipkés topban, amit szűk farmerrel és elegáns blézerrel egészített ki.
Az eseményre lánya, a 23 éves Lila kísérte el, aki ennél visszafogottabb szerelésben mutatkozott. Egy elegáns miniruhát vett fel az eseményre.
Kate Moss életéről nemrég készítettek filmet, amiben bár sok mindent megmutattak, voltak olyan durva részletek, amiket nem mertek beletenni. Azért ezek sem vesztek a feledés homályába, a legdurvább botrányairól írtunk korábban.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: