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Az 52 éves Kate Moss melltartó nélkül vadít: mindenki elől ellopta a show-t – FOTÓ

Getty Images North America - Jamie McCarthy
divathét Kate Moss melltartó Párizsi Divathét
Nagy Anna
2026.06.24.
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A szupermodell még most is bombázó. Az 52 éves Kate Moss melltartó nélkül állt a fotósok kamerái elé Párizsban.

Csipkés topp és alatta semmi. A szupermodell még most is maga mögé utasítja a fiatalokat: Kate Moss melltartó nélkül pózolt a párizsi divathéten, ahová nem egyedül, hanem a lányval, a 23 éves Lilával érkezett. 

PARIS, FRANCE - MARCH 05: Kate Moss attends the Stella McCartney Womenswear Fall/Winter 2025-2026 show as part of Paris Fashion Week on March 05, 2025 in Paris, France. (Photo by Arnold Jerocki/Getty Images)
Az 52 éves Kate Moss bizonyította, hogy ő még mindig egy szupermodell.
Forrás: Getty Images Europe

Kate Moss melltartó nélkül fotózkodott a párizsi divathéten

A szupermodell a párizsi férfi divathéten tette tiszteletét, és bizony ahogy megjelent, minden figyelem ráirányult. Kisugárzása és merész összeállítása miatt egyarátn. Az 52 éves Kate Moss ugyanis melltartó nélkül jelent meg a fotósok kamerái előtt egy sötét, csipkés topban, amit szűk farmerrel és elegáns blézerrel egészített ki. 

Kate Moss aux arrivées du deuxième défilé de mode Saint Laurent Prêt à Porter Collection Homme Printemps/Été 2027 lors de la Fashion Week de Paris à la Bourse de Commerce - Pinault Collection, à Paris, France, le 23 juion 2026. © Olivier Borde/Bestimage Celebs attends the Saint Laurent Menswear Spring/Summer 2027 show as part of Paris Fashion Week on June 23, 2026 in Paris, France.
Kate Moss melltartó nélkül a párizsi férfi divathéten.
Forrás: Northfoto

Az eseményre lánya, a 23 éves Lila kísérte el, aki ennél visszafogottabb szerelésben mutatkozott. Egy elegáns miniruhát vett fel az eseményre. 

Lila Moss aux arrivées du deuxième défilé de mode Saint Laurent Prêt à Porter Collection Homme Printemps/Été 2027 lors de la Fashion Week de Paris à la Bourse de Commerce - Pinault Collection, à Paris, France, le 23 juion 2026. © Olivier Borde/Bestimage Celebs attends the Saint Laurent Menswear Spring/Summer 2027 show as part of Paris Fashion Week on June 23, 2026 in Paris, France.
Kate Moss lánya, Lila Moss.
Forrás: Northfoto

Kate Moss életéről nemrég készítettek filmet, amiben bár sok mindent megmutattak, voltak olyan durva részletek, amiket nem mertek beletenni. Azért ezek sem vesztek a feledés homályába, a legdurvább botrányairól írtunk korábban.

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