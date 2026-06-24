Az 52 éves Kate Moss melltartó nélkül vadít: mindenki elől ellopta a show-t – FOTÓ

Csipkés topp és alatta semmi. A szupermodell még most is maga mögé utasítja a fiatalokat: Kate Moss melltartó nélkül pózolt a párizsi divathéten, ahová nem egyedül, hanem a lányval, a 23 éves Lilával érkezett.

Az 52 éves Kate Moss bizonyította, hogy ő még mindig egy szupermodell.

Forrás: Getty Images Europe

Kate Moss melltartó nélkül fotózkodott a párizsi divathéten

A szupermodell a párizsi férfi divathéten tette tiszteletét, és bizony ahogy megjelent, minden figyelem ráirányult. Kisugárzása és merész összeállítása miatt egyarátn. Az 52 éves Kate Moss ugyanis melltartó nélkül jelent meg a fotósok kamerái előtt egy sötét, csipkés topban, amit szűk farmerrel és elegáns blézerrel egészített ki.

Kate Moss melltartó nélkül a párizsi férfi divathéten.

Forrás: Northfoto

Az eseményre lánya, a 23 éves Lila kísérte el, aki ennél visszafogottabb szerelésben mutatkozott. Egy elegáns miniruhát vett fel az eseményre.

Kate Moss lánya, Lila Moss.

Forrás: Northfoto

Kate Moss életéről nemrég készítettek filmet, amiben bár sok mindent megmutattak, voltak olyan durva részletek, amiket nem mertek beletenni. Azért ezek sem vesztek a feledés homályába, a legdurvább botrányairól írtunk korábban.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: