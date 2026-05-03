Újra divat a '90-es évek ikonikus sminktrendje: így készítsd el, hogy ultranőies legyen

A '90-es évek trendjei szépen lassan újra és újra visszatérnek nemcsak a divat, hanem a sminkek terén is. Most például egy retró, az elmúlt években inkább cikinek vélt technika robbant be ismét. Ez nem más, mint az ikonikus szájkontúr. A hangsúlyos, gyakran sötétebb keretezéssel és világosabb ajakszínnel készült smink most a TikTok kedvence lett. Mutatjuk, hogyan készítheted el a sminktrendet úgy, hogy tényleg előnyös és tökéletes legyen!

Sminktrend a '90-es években: Naomi Campbell és Kate Moss.

Egy sminktrend a legikonikusabb korszakból Az erős kontúr ma éppen olyan divatos, mint 30 évvel ezelőtt.

A ’90-es évek sminktrendje alapvetően a kontrasztokról szólt: hangsúlyos ajkak, matt bőr és letisztult szemek. A kontúrozott ajkak lényege, hogy az ajakceruza egy árnyalattal – vagy akár kettővel – sötétebb, mint a rúzs, így optikailag teltebbé, formásabbá teszi az ajkakat. Akkoriban szinte minden stílusikon viselte, ma pedig a modern technikáknak és új textúráknak köszönhetően még kifinomultabb, hordhatóbb verzióban tér vissza. Bár sokáig megosztó trendnek számított, most új köntösben bukkant fel újra: lágyabb átmenetekkel, krémesebb textúrákkal és sokkal természetesebb hatással.

És, hogy miért lett újra ennyire népszerű? Egyrészt a nosztalgia miatt, hiszen a ’90-es évek divatja és szépségideálja már egy ideje reneszánszát éli. Másrészt azért, mert ez a technika valóban működik: néhány egyszerű lépéssel látványosan kiemeli az ajkakat, akár töltés nélkül is. Ráadásul jól variálható: lehet visszafogott és hétköznapi, de akár kifejezetten dögös és feltűnő is.

Sminktrend a '90-es években: kik viselték?

Naomi Campbell egyik védjegye, a sötét, hideg tónusú barna szájkontúrral kiegészített smink volt. A szupermodell a különösen kontrasztos ajkakat kedvelte. Cindy Crawford egy kicsit puhább, természetesebb változatát viselte. A korszak grunge királynéja, Kate Moss is sokszor használta az erős szájkontúr ceruzát az ajkain. De ott volt Jennifer Lopez és Pamela Anderson is, akik rendszeresen így sminkeltek. Azért szerették, mert kiemelte az ajkaik formáját, karaktert adott az arcnak, és a fotókon izgalmasnak hatott.