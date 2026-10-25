Thomas Markle exfelesége 2019-ben levelet küldött a rendőrségnek: szörnyű tartalmát Meghannal is megosztották

Thomas Markle első felesége, Roslyn Loveless már 2019-ben figyelmeztette a hatóságokat volt férje állítólagos gyermekbántalmazásaira. A nő, aki 1964 és 1975 között volt a korábban televíziós világosítóként dolgozó Markle felesége, levelet írt az ügyben, amely a londoni rendőrséghez is eljutott. A 2024-ben elhunyt Loveless állításairól Meghan Markle is értesült, miután a rendőrség továbbította neki a levelet. A dokumentum pontos tartalma egyelőre nem ismert, a sussexi hercegné azonban elismerte, hogy tudott az édesapját érintő súlyos vádakról, amelyek mélyen megrázták.

Thomas Markle

Forrás: Northfoto

Meghan Markle édesapjának korábbi felesége súlyos vádakat fogalmazott meg

Roslyn Loveless és Thomas Markle házasságából két gyermek született, a jelenleg 61 éves Samantha és a 60 éves ifjabb Thomas. A válásuk után Thomas Markle 1979-ben feleségül vette Doria Raglandet, akitől megszületett Meghan. A pár akkor vált külön, amikor a kislány körülbelül kétéves volt, házasságuk pedig 1987-ben ért véget.

Loveless már korábban is nyilvánosan bírálta volt férjét. Néhány nappal Meghan Markle első gyermekének születése után a The Mirrornak adott interjújában borzalmas apának nevezte Markle-t, és kijelentette, hogy szerinte a férfinak soha nem lenne szabad találkoznia az unokájával. A nő a házasságukról beszélve azt állította, hogy férje többször megcsalta, egy alkalommal az egyik rokonával is. Elmondása szerint Thomas rendszeresen ksértegette és kiabált vele, és annyira kevés pénzt adott neki, hogy időnként élelmiszert kellett lopnia a boltokból, hogy etetni tudja a gyermekeit. Loveless azt állította, a férfi drogozott is.

„Meghan ostoba lenne, ha beengedné őt az életébe. Újra és újra bebizonyította, hogy nem lehet megbízni benne. Ezt mostanra már biztosan ő is tudja. Nem keserűségből beszélek, hanem aggodalomból, már sok évvel ezelőtt továbbléptem” – mondta.

Loveless szerint Archie-nak szeretetteljes, boldog családban kell felnőnie, távol a kialakult ellenségeskedéstől.

„Tom borzalmas apa volt. Miért lenne Archie-nak nagyszerű nagyapja?” – tette fel a kérdést.