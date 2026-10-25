Thomas Markle exfelesége 2019-ben levelet küldött a rendőrségnek: szörnyű tartalmát Meghannal is megosztották

Thomas Markle első felesége, Roslyn Loveless már 2019-ben figyelmeztette a hatóságokat volt férje állítólagos gyermekbántalmazásaira. A nő, aki 1964 és 1975 között volt a korábban televíziós világosítóként dolgozó Markle felesége, levelet írt az ügyben, amely a londoni rendőrséghez is eljutott. A 2024-ben elhunyt Loveless állításairól Meghan Markle is értesült, miután a rendőrség továbbította neki a levelet. A dokumentum pontos tartalma egyelőre nem ismert, a sussexi hercegné azonban elismerte, hogy tudott az édesapját érintő súlyos vádakról, amelyek mélyen megrázták.
Meghan Markle édesapjának korábbi felesége súlyos vádakat fogalmazott meg
Roslyn Loveless és Thomas Markle házasságából két gyermek született, a jelenleg 61 éves Samantha és a 60 éves ifjabb Thomas. A válásuk után Thomas Markle 1979-ben feleségül vette Doria Raglandet, akitől megszületett Meghan. A pár akkor vált külön, amikor a kislány körülbelül kétéves volt, házasságuk pedig 1987-ben ért véget.
Loveless már korábban is nyilvánosan bírálta volt férjét. Néhány nappal Meghan Markle első gyermekének születése után a The Mirrornak adott interjújában borzalmas apának nevezte Markle-t, és kijelentette, hogy szerinte a férfinak soha nem lenne szabad találkoznia az unokájával. A nő a házasságukról beszélve azt állította, hogy férje többször megcsalta, egy alkalommal az egyik rokonával is. Elmondása szerint Thomas rendszeresen ksértegette és kiabált vele, és annyira kevés pénzt adott neki, hogy időnként élelmiszert kellett lopnia a boltokból, hogy etetni tudja a gyermekeit. Loveless azt állította, a férfi drogozott is.
„Meghan ostoba lenne, ha beengedné őt az életébe. Újra és újra bebizonyította, hogy nem lehet megbízni benne. Ezt mostanra már biztosan ő is tudja. Nem keserűségből beszélek, hanem aggodalomból, már sok évvel ezelőtt továbbléptem” – mondta.
Loveless szerint Archie-nak szeretetteljes, boldog családban kell felnőnie, távol a kialakult ellenségeskedéstől.
„Tom borzalmas apa volt. Miért lenne Archie-nak nagyszerű nagyapja?” – tette fel a kérdést.
Meghan Markle ezért nem engedi a gyermekeit az édesapja közelébe
A hercegné egy korábbi nyilatkozatában arról beszélt, hogy értesült egy levélről, amelyet a brit rendőrségnek és más hatóságoknak küldtek el, és amelyben aggasztó állításokat fogalmaztak meg az édesapjáról.
„Biztosítottak arról, hogy ezeket az állításokat kivizsgálják” – mondta Meghan, aki szerint a nyilvánosság most talán jobban megérti, miért szakította meg a kapcsolatot az apjával.
„Remélem, most már érthető, hogy bizonyos médiumok az évek során megjelent torzításai ellenére egyetlen oka volt annak, hogy távolságot tartottam az apámtól, és nem engedtem, hogy kapcsolatba lépjen a gyermekeinkkel: meg akartam védeni őket” – fogalmazott.
Saját fia jelentette fel Thomas Markle-t
A The Sun beszámolója szerint Thomas Markle ellen azt követően indult rendőrségi vizsgálat, hogy állítólag gyermekpornográf tartalmakat találtak korábbi, Fülöp-szigeteki otthonában. A feltételezett bizonyítékokat a héten a férfi fia, ifjabb Thomas Markle adta át a rendőrségnek.
A 82 éves férfi határozottan tagadja a vádakat. Pénteken a Daily Mailnek adott interjújában beteges hazugságoknak nevezte a róla szóló állításokat.
„Megdöbbentem, fáj, ami történt, és rendkívül felzaklatott, hogy a saját fiam ilyen vádakat fogalmaz meg ellenem. Soha nem lennék képes arra, amivel vádolnak. Ez a legrosszabb dolog, amivel bárkit meg lehet vádolni” – mondta.
Meghan féltestvére, Samantha Markle szintén az édesapja védelmére kelt. A nő szerint bátyja anyagi haszonszerzés céljából találta ki a történetet.
„Ezeknek az undorító vádaknak semmi alapjuk nincs, és a bátyám undorító ember, amiért kitalálta ezeket. Tönkre akarja tenni az apánkat. Szégyellje magát!” – nyilatkozta csütörtökön.
Ifjabb Thomas Markle azonban kitart az állításai mellett. Apja tagadását hihetetlennek nevezte, és azt állítja, hogy a rendőrségnek átadott bizonyítékok igazolni fogják a szavait.
„Biztos vagyok benne, hogy a rengeteg bizonyíték, amelyet ma átadtam a rendőrségnek, feltárja az igazságot, amint a szakértők megvizsgálják őket” – mondta pénteken.
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