Harry herceg a GQ magazinnak adott interjújában számolt le a találgatásokkal. Végre elárulta, miért költözött vissza Meghan Markle-lel és közös gyerekeikkel Angliába.

Harry herceg a GQ magazinnak adott interjút

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„Azért, hogy több lehetőségünk legyen családként. Az, hogy a gyerekeket brit iskolába járathatjuk, nagyon sokat jelent nekem. Mindig úgy gondoltam, hogy ezt egyszer megpróbálom, vagy mi megpróbáljuk, most pedig már két hete iskolába járnak” – mondta Harry.

A 7 éves Archie herceg és az 5 éves Lilibet hercegnő nagyon szereti az új iskolát, és teljesen más élményekkel gazdagodnak, mint eddig.

„Ne aggódjanak, nem az amerikai iskolákat kritizálom. De szerintem egy hét- és egy ötéves gyerek esetében nagyon fontos, hogy össze tudjuk hasonlítani a két rendszert, és két teljesen különböző kulturális élményben legyen részük” - mondta a herceg.

Harry herceg a családjához közel akart élni

De nem ez volt az egyetlen ok a költözésre: Harry fizikailag is közelebb akart lenni családjához, annak ellenére, hogy továbbra is feszült a kapcsolata édesapjával, III. Károly királlyal és bátyjával, Vilmos herceggel.

„Jó újra közelebb lenni a családomhoz, és nem csak néhány napot vagy egy-egy hetet tölteni az Egyesült Királyságban. Jó érzés visszatérni” – mondta.

Azt is élvezik, hogy a barátaikkal és azok gyerekeivel is több időt tölthetnek: „Jó közel lenni a barátokhoz és az ő gyerekeikhez is. Rengeteg közös játékot szervezünk, ami sokat segít abban, hogy a gyerekeink beilleszkedjenek.”

Harry herceg, a 45 éves Meghan Markle, valamint Archie és Lilibet augusztusban költöztek vissza az Egyesült Királyságba, több mint hat évvel azután, hogy a házaspár felhagyott aktív királyi szerepével és Észak-Amerikába költözött. Harry és Meghan fokozatosan rendezkednek be újra az Egyesült Királyságban. Múlt héten Nottinghambe látogattak, ez volt az első hivatalos közös szereplésük a visszaköltözés óta.

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