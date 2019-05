Emilia Clarke megható sorokkal és néhány emlékezetes pillanat megosztásával búcsúzott a Trónok harcától.

Búcsúznak a színészek a Trónok harcától, egyelőre számukra is hihetetlen, hogy véget ért a 2011 óta tartó utazás. Ekkor debütált ugyanis Amerikában a George R. R. Martin műveiből készült első évad. A Trónok harca nézettsége rekordokat döntött, a negyedik évad záróepizódját több mint hétmillióan nézték meg az Egyesült Államokban, ezzel pedig letaszították a trónról a Maffiózókat. A hetedik évad befejező része ennél is több nézőt vonzott: 12 millióan voltak rá kíváncsiak csak Amerikában. A sorozat azonban most véget ért, Emilia Clark pedig egy csoportképpel búcsúzott a sorozattól.

A színésznő leírta, nehéz szavakat találnia arra, amit érez, hiszen a sorozat és Daenerys Targaryen karaktere az egész felnőtt életét lefedte, színészként, emberként és nőként is rengeteget formált rajta. A színésznő természetesen a rajongóknak is köszönetet mondott a támogatásért.