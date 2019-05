Völgyesi Gabi most gyerekeknek segít, hogy magabiztos és sikeres felnőttek lehessenek, ő ugyanis nagyon mély lelki sebeket kapott az iskolában annak idején: átadja a tapasztalatait.

Völgyesi Gabi saját rossz tapasztalatai miatt vállalt szerepet a Törj ki, Te is lehetsz példakép! nevű programban. A cél, hogy lelkesítsék és motiválják a gyerekeket, és megtanítsák nekik, a sikerért meg kell dolgozni, és akarattal, kitartással sok mindent el lehet érni. Völgyesi Gabinak különösen fontos ez a program, mert ő tudja, milyen könnyű egy gyermek lelkét összetörni.