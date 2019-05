Celine Dion a Carpool Karaoke-ban csókolta szájon James Corden komikust.

Ezúttal Celine Dion ült be James Corden mellé az autóba, hogy leforgassák a Carpool Karaoke című műsor legújabb epizódját. Ha valaki nem tudná, miről is szól ez pontosan, eláruljuk: ez egy olyan autós interjú, ami közben néha dalra is fakadnak.

Az énekesnő ezúttal is bebizonyította, hogy csodálatos hangja van, és hogy tovább növeljék az egyébként is igen népszerű műsor nézettségét, az egyik dal közben poénból még szájon is csókolta partnerét.

Íme!

