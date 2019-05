Kucsera Gábor elárulta, hogyan hatott a családjukra és a kapcsolatukra kislányuk érkezése.

Kucsera Gábor nem tudta elképzelni, hogy lányos apukának miért más lenni, de amióta világra jött a lánya, Milla, ő is érti. A világbajnok kajakozó őszintén mesélt arról, hogy teljesen átalakult a család élete a pici érkezése óta, jó értelemben.

„Szabinára is nagyon jó hatással volt ez a terhesség. Teljesen megváltozott, lenyugodott, nem olaszos stílusban éltük az életünket tovább, mint eddig. Mindenkire nagyon jó hatással van a kislány” – mondta Kucsera Gábor, aki azt is elárulta, kapcsolatukra hogyan hatott a baba. „A terhesség és az, hogy Milla megszületett a párkapcsolatunkra is abszolút jó hatással volt” – fejtette ki a sportoló.