Király L. Norbi sofőrként dolgozik, hogy el tudja tartani magát.

Nem könnyű a művészemberek dolga, hiszen abból megélni, amit igazán szeretnek, nem mindig lehet. Bár vannak fellépései, Király. L. Norbi is rákényszerült arra, hogy énekesi karrierje mellett más munkát is végezzen: sofőrnek állt. Saját bevallása szerint szívesen csinálja.

„Sajnos igencsak lutri az előadóművészek élete, erre nekem is hamar rá kellett jönnöm. Bár mind a mai napig akadnak fellépéseim, az azonban nem elég ahhoz, hogy meg is éljek belőle. Manapság nem árt, ha valaki több lábon áll. (...) Büszke vagyok, hogy ilyen csapatban dolgozhatok, ráadásul világ életemben rajongtam az autókért, vezetni is szeretek, úgyhogy abszolút szerencsésnek tartom magam. Rajongók pedig út közben is akadnak, akkor mi okom lenne a panaszra” – nyilatkozta a Blikknek.