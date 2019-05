Csősz Bogi hangját szinkronizálták az Apám beájulna című filmben

Csősz Bogi elárulta, annak idején végig szinkronizálták az Apám beájulna című filmben.

Sokan talán már nem is emlékeznek arra, hogy Csősz Bogi volt az egyik főszereplője a 2003-as Apám beájulna című filmnek. A luxusfeleség, akit 900 lány körül választottak ki a castingon, Tatár Csillának adott interjújában elárulta, őt is meglepte, hogy végül bekerült a filmbe. Elmesélte azt is, hogy nem az ő hangja hallatszik a filmben, ugyanis végig szinkronizálták.

„Az egész teljes meglepetés volt, azt gondoltam, hogy egy reklámfilmre megyek, nem tudtam róla, hogy ez egy nagyjátékfilm. Nyilván minden tehetségemet beleraktam, viszont elképesztő meglepetés volt, és nem voltam rá felkészülve, hogy ez mekkora változást fog hozni az életembe. Nem tudtam, hogy mit jelent a magyar sajtó, hogy szét fognak szedni, mert szőkére kellett festeni a hajam, hogy Barbie legyek. Vagy például leszinkronizálták a hangom, hogy kicsit nyávogósabb legyen az egész... Ezért is betámadtak, de én a művészetben hiszek. A mostani, legújabb filmemben például én magam döntöttem úgy, hogy szinkronhangot kérek, mert dramaturgiailag jobban működik a történetben. Ez egy művészi kérdés, nem arról szól, hogy valaki tehetséges vagy tehetségtelen... Itt az első években azt éreztem, hogy nem értékelnek és nem is értenek az emberek és nem is igazán tudok olyat mutatni, amit szeretnének látni, mert nem akarták azt látni... Az első egy év után elkezdődtek újra az utazások, modellként végigjártam a világot” – nyilatkozta a luxusfeleség.