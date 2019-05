Elton John életéről nagyszabású film készült, bár sok részletet eltúloztak, a szex és drogok iránti szenvedélye nem hazugság.

Elton John életét a Rocketman című film mutatja be, habár már a plakát is sejteti, nem minden valóság: valós fantázián alapul – írják, és ez így igaz. A drámai hatás érdekében sok mindent eltúloztak, felnagyítottak, ugyanakkor számos szomorú, sokkoló részlet éppen úgy igaz, ahogy a moziban bemutatják.

A filmben Elton apját ridegnek és távolságtartónak mutatják be, olyannak, aki nem törődik a fia tehetségével és sikereivel. A valóság azonban nem ez, legalábbis Elton féltestvére szerint. Ő azt állítja, az apjuk kedves és érzékeny volt, és mindenkit arra bátorított, hogy csinálja azt, amiben jó.

A vásznon Elton anyját sem éppen úgy ábrázolják, amilyen a valóságban volt. „Tudod, mekkora csalódás az anyádnak lenni?" – hangzik el a filmben, de egy 1992-es interjú a zenésszel arra enged következtetni, hogy ez sem történt meg. Elton ugyanis akkor arról beszélt, hogy mindig támogatta őt.

Elton John öngyilkossági kísérletét azonban szinte teljesen pontosan ábrázolták. A filmben a zenész egy buliban akart véget vetni az életének a családja és a barátai előtt, és ez a valóságban is így történt. 1975-ben egy, az otthonában adott partin jelentette be, hogy túladagolta a gyógyszerét, majd belevetette magát a medencébe.

A zenész a filmben bemutatott függőségekkel a való életben is küzdött: a drog az alkohol és a szex rabja volt, emellett étkezési zavarai is voltak, valamint a vásárlás is a szenvedélye volt. „A szexuális függőség pontosan olyan rossz, mint bármelyik másik" – árulta el egyszer Elton, aki 1990 óta teljesen tiszta. A szexuális beállítottságát is sokáig takargatta – írja a The Sun.