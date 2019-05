Pár hete derült ki, hogy Gaál Noémi és párja, Maloveczky Miklós szakítottak. A csinos időjós akkor még azt nyilatkozta, hogy nem engedték el egészen egymás kezét, egykori párja azonban másképp nyilatkozott.

14 évig volt együtt Gaál Noémi és Maloveczky Miklós, kapcsolatuknak pár hete lett vége. Noémi akkor még azt mondta a Borsnak, hogy szétköltöztek ugyan, de beszélnek egymással. Semmi sem biztos, nem engedék el egymás kezét.



Most, egy hónap elteltével a lap megkereste a másik felet is. Maloveczky így nyilatkozott a szétköltözésről és a szakításról:

"Ha akarnék, sem tudnék rosszat mondani Noémiről, de nyilván nem is akarok. Nekünk ennyi év volt megírva. Átalakultunk, lejárt az időnk. Valóban nem házasodtunk össze, nem lett gyerekünk, de ha két ember úgy dönt, hogy nem megy tovább, annak millió oka van. Úgy gondolom, ahogy az egész kapcsolatunkat, úgy a szakításunkat is intelligensen kezeljük. Nálunk sosem voltak tányértörések, balhék, és most sem lesz sárdobálás. És mindenkit ki kell ábrándítanom, aki a szakításunk mögött valamilyen sötét kis titkot sejt. Ha az ember hoz egy döntés, akkor ahhoz nyilván tartja is magát. Nem azért szakítottunk tizennégy együtt töltött év után, hogy újrakezdjük. Szerintem ez evidens."