Aurelio ügyvédje a tévékamerák előtt beszélt arról, mire számíthat az emberrablással vádolt védence.

A héten elkezdődött Aurelio emberrablási pere. Fordulatokban nem volt hiány a tárgyaláson, ugyanis a harmadrendű vádlott teljesen szembement a korábbi vallomásaival, és az egykori valóságshow-sztár ellen vallott. A TV2 most meghívta stúdiójába Aurelio ügyvédjét, dr. Pokker Zoltánt, aki elárulta, a tárgyaláson a sértett is egészen új vallomással állt elő. A szakember beszélt továbbá arról is, mire számíthat a védence.

„Gyakorlatilag teljesen szembement a korábbi vallásaival, és ez a nyilatkozata majdnem hogy összefésülhető volt az ügyészség által megszerkesztett vádirati tényállással. (...) A sértettnek a meghallgatására is sor került ezen a napon, és a sértett is teljesen ellentmondó nyilatkozatott tett a korábbi vallomásaival... Hosszú tárgyalási napoknak nézünk elébe, kemény ügyvédi munka lesz... A legjobb, amire számíthatnék, és a jogszabály ad rá lehetőséget, ha a vád szerinti bűncselekményt a bíróság nem látja megállapíthatónak, akkor őt fel kell menteni. A legrosszabb esetben, ha megállapítják a bűnösségét, büntetőjogi felelősségét, akkor büntetést kell vele szemben kiszabni."