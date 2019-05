Márciusban találkozott először Schmuck Andor és szerelme egy filmbe illő véletlen során. Azóta elválaszthatatlanok, már az esküvőt is tervezik. Most a kapcsolatukról meséltek.

"A bazilika előtt sétálgatva megbotlottam, és pont Andor kezei közé estem, ugyanis ő kapott el, hogy ne essek orra. Már akkor levett a lábamról, szó szerint is" – mesélte Hanák Eszter, Schmuck Andor szerelme a Borsnak. Ezután az egyik közösségi oldalon kezdtek beszélgetni, majd minden ment a maga útján. 27 év korkülönbség van köztük, ám ez egyiküket sem zavarja.

"Volt korábban egy közel négyéves kapcsolatom, ott is szembetűnő volt a korkülönbség. Én a komoly, érett és férfias férfiakat szeretem, fontos, hogy jó kiállása legyen, lehessen vele beszélgetni értelmes dolgokról is, és legyen udvarias. Egyszóval: olyan úriember, mint Andor" – folytatta az ELTE-n tanuló lány. Március 11-én találkoztak, azóta már összeköltöztek, sőt a lánykérés is megtörtént.

Eszter azt is elárulta, hogy az első dolog, ami megfogta, az Schmuck búgó hangja volt. Az esküvőt már tervezik, de a részletek egyelőre titkosak.

"Az esküvőre is vannak már tervek, többen is jelentkeztek, hogy vállalnák a 150 fős násznép vendéglátását, de ezek a részletek majd később tisztázódnak. Megvan már az időpont is, de még nem publikus, mert előbb szeretnénk felkérni a tanúkat" – fogalmazott Schmuck Andor.