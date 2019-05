Lamar Odomot egy csapat sztriptíztáncossal kapta rajta Khloé Kardashian a házasságuk alatt: nagyon megverte az egyik nőt.

Khloé Kardashian és Lamar Odom házassága 2009-től 2016-ig tartott, és tele volt botrányokkal és nehézségekkel, főleg a sportoló miatt, aki most mindenről kitálal. Az egykori kosárlabdázó kicsapongó életet élt a kapcsolatuk alatt, szinte folyamatosan csalta a feleségét, és a drogokat sem vetette meg.