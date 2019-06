Az egykori népszerű műsorvezető, Palotás Petra mindent felhagyott a szerelem kedvéért: Hamburgba költözött és hosszú évek óta ott él férjével és kislányával.

Egy útitárskereső oldalon találkozott először Mirkó és Petra. Az akkoriban népszerű műsorvezető fotót sem tett ki magáról. Mivel már túl volt néhány jelentéktelen levelezésen kezdte feladni a reményt, amikor meglátta Mirkó fotóját. Azonnal ráírt és levelezésbe kezdtek.

"Már túl voltam néhány felejthető levelezésen, amikor Mirko fotóját megláttam. A mosolya fogott meg, és mivel a bringázás az Alpokban is jól hangzott, írtam neki. Nem barátnőt keresett, hanem túrapartnert, de leírta, milyennek képzeli el az ideális nőt. Mosolyogva olvastam, és azt válaszoltam: minden, amit leírtál, illik rám, csak ezerháromszáz kilométerre lakom. Ma is azt vallom, a levelezés pompás szűrő, de két-három hét elteltével találkozni kell a másikkal, különben túl nagyra épül bennünk az álomvilág. Azért utaztam én hozzá, mert úgy gondoltam, ha esetleg nem működne köztünk a kémia, nekem Hamburgból könnyebb lenne lelépni, de máshogy alakult. Hazafelé viszont már biztosan tudtam, ezt a fiút még látni akarom" - mesélte Petra a Blikknek, aki az első két évben távkapcsolatban élt férjével, majd 11 évvel ezelőtt felhagyott az itthoni életével és Hamburgba költözött. 2009-ben pedig kislányuk, Bora is megszületett.