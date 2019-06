Tovább folytatódik a "fantasztikus négyes", azaz Harry herceg és Meghan hercegné, valamint Vilmos herceg és Katalin hercegné szétválása. Sussex hercege és hercegnéje most úgy döntött, hogy kiszáll közös alapítványukból, a Royal Foundationből.

Még Vilmos herceg és Harry herceg alapította közösen a Royal Foundation nevű jótékonysági szervezetet. Később Katalin hercegné is csatlakozott, tavaly pedig Meghan hercegné is. Most azonban Sussex hercege és hercegnéje úgy döntöttek, hogy kiszállnak.

A The Sun cikke szerint a két herceg Harryék esküvője után hónapokig nem találkozott kettesben. Ennek a köztük húzódó ellentét volt az oka. Úgy tudni, a kapcsolatuk már rendbejött, köszönhetően annak is, hogy külön háztartásba költöztek.

És hogy mi az alapítványból való kilépés oka? A lap úgy tudja, hogy Vilmos herceget jövendőbeli királyként sokkal szigorúbb szabályok kötik, ez pedig vonatkozik a jótékonysági munkára is. Harry és Meghan ezzel szemben sokkal szabadabban létezhet, így kívánják végezni a munkájukat is.