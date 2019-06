Vasvári Vivien elment bulizni és kiakadt azon, amit ott látott.

Vasvári Vivien nemrég elment bulizni, és olyat látott a szórakozóhelyen, amin teljesen kiakadt. Közösségi oldalán utólag ki is fejtett véleményét: szerinte az ott bulizó nők többsége semmilyen értéket nem képvisel, és nem csodálja, ha egyetlen férfinak sem kellenek.

„Belőlem csak Egy van! Sokan nem tudják, mik is az igazi értékek... Elmentem egy hete bulizni... de a hányinger jött rám... A lányok-nők mind egyformák, csak a külsejük más, de már az is egyre jobban azonos! Semmitmondó, céltalan, sötét mindegyik belül, egyforma gondolkodású... szörnyű. Mind ugyanaz. Csak azt nézik, kinek milyen az órája vagy kocsija és odaadja magát egy vacsoráért. Az ilyen nők egy forintot sem érnek és meg is érdemlik, hogy a mai világban az ilyen nőt a férfiak kihasználják! Elba*ottak szó szerint... Várják, hogy jöjjön egy herceg a fehér lovon... De közben semmi értéket nem képviselnek... Sajnos nem csodálkozom azon, hogy vannak férfiak, akik nem vállalnak gyereket és nem házasodnak... Ilyen értékrendet képviselő lányoktól-nőktől ki az, aki akar többet... Egy igazi férfinak sosem lesz szüksége egy ilyen nőre! És még ezek a nők akarják, hogy egy férfi felnézzen rájuk vagy hogy igazi nőként kezeljék őket! Vicc" – írta.