Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 93 esztendős II. Erzsébet királynő „hivatalos” születésnapját.

A nyugati világ legidősebb és leghosszabb ideje – 1952 óta, vagyis 67 éve – regnáló uralkodójának hivatalos születésnapi ceremóniája a színpompás Trooping the Colour. Ezt a tisztelgő katonai parádét mindig júniusban rendezik, jóllehet a valós születésnap II. Erzsébet királynő esetében április 21.





A Trooping the Colour – a csapatzászlók ceremoniális bemutatása a hadsereg alakulatainak – 1748 óta a mindenkori uralkodó születésnapjának ünnepsége. Azt azonban, hogy a hivatalos királyi születésnap mindig nyáron legyen, VII. Eduárd király, Viktória királynő fia honosította meg a múlt század első évtizedében. VII. Eduárd születésnapja novemberben volt, amikor a brit időjárás általában alkalmatlan bármiféle nagyszabású szabadtéri rendezvény megtartására, ezért helyezték át a júniusi időpontra a hivatalos ünnepséget. Ez a szokás azóta is megmaradt.

A Trooping the Colour ceremóniája annak a régi katonai gyakorlatnak a stilizált felidézése, amellyel az egyes alakulatok zászlait és jelképeit, vagyis színeit (colour) rendszeresen végighordozták a katonák (troops) előtt, hogy azok a csata zűrzavarában is könnyen felismerhessék, mely színek alatt kell szükség esetén gyülekezniük.

II. Erzsébet királynő 67. alkalommal vett részt ezen az ünnepségen. Ez rekord az angol–brit monarchia történetében. Először 1951-ben volt jelen a Trooping the Colour rendezvényen, akkor még hercegnőként beteg édesapja, VI. György király képviseletében. A következő évben már királynőként őt köszöntötték a felvonuló díszalakulatok és az uralkodó azóta mindig jelen volt a ceremónián. A rendezvényt 1955-ben, az akkori országos vasutassztrájk miatt törölték.

II. Erzsébet királynő férje, Fülöp edinburghi herceg – aki hétfőn ünnepli 98. születésnapját – immár második alkalommal nem volt jelen az ünnepi parádén. Fülöp 2017 őszén visszavonult a közszerepléstől, és bár néha, főleg kisebb családi eseményeken azóta is megjelenik, nagyszabású nyilvános rendezvényeken már nem vesz részt.



Az uralkodó az idei parádéra a hagyományoknak megfelelően hintón érkezett a Buckingham-palotából a Mall sugárúton a királyi lovas testőrség laktanyájához, amelynek parkjában csaknem másfél ezer katona díszszemlével tisztelgett előtte. A királynői hintót két jövendő király kísérte lóháton: Károly trónörökös és elsőszülött fia, Vilmos cambridge-i herceg, aki édesapja után majdan szintén az Egyesült Királyság uralkodója lesz.



Vilmos öccse, Harry sussexi herceg és amerikai felesége, Meghan hercegnő hintóval érkezett a Buckingham-palotából a ceremónia helyszínére. Együtt kocsikáztak Kamilla hercegnővel, Károly herceg feleségével és Katalin hercegnével, Vilmos herceg feleségével. A köztük lévő feszültségnek, amiről a külföldi lapok cikkeznek, ma nyoma sem volt.





Meghan először jelent meg a nyilvánosság előtt azóta, hogy négy hete megszületett a házaspár első gyermeke, Archie.