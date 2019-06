Kulcsár Edina azon celebek közé tartozik, aki szívesen osztja meg a valóságot is követőivel. Nem szereti elkendőzni az igazságot, sem smink nélküli arcát, sem retusálatlan testét nem rejtegeti a nyilvánosság elől.

„Itt sajnos nem lett beach-body.. Bár mitől is lett volna? Az első kép az ápol és eltakar pózom, de ha lapoztok, akkor az igazságot is láthatjátok” – írta legutóbbi fotója mellé a celebmami, majd meg is mutatta retusálatlan testét bikiniben, ami így is tökéletes.