Szerelmes lett, és meg is házasodott Demcsák Zsuzsa az Ázsia Expressz második évadának forgatása alatt. Most vallott, milyen ember a férje.

Mindenkit megdöbbentett Demcsák Zsuzsa, az egykori műsorvezető ugyanis szerelmes lett az Ázsia Expressz forgatása alatt, és nem is várt az esküvővel. Zsuzsa hozzáment indiai párjához, és hamarosan újra kiutazik hozzá, hogy találkozzanak. Leszögezte, nem a játék része az esküvő, szerelmes, a házasságuk pedig valós.

A műsor forgatásán találkoztak, és először Zsuzsa fejében fordult meg az esküvő gondolata. „Annyira egyértelmű volt, hogy mi együtt leszünk, hogy nem volt kérdés. Ő meg azt mondta, hogy igen, mi az életünket le fogjuk egymással élni. Sőt, hét életünket, mert a hinduk szerint hét élet van" – árulta el a Mokkában Zsuzsa. Itthon is szeretnének hivatalos esküvőt, és kint is, de egyelőre erre még nem kerülhet sor. Zsuzsa férjének ugyanis meghalt az édesanyja, és előbb le kell telnie a gyászévnek. Az egykori műsorvezető arról is beszélt, milyen ember a férje.

„Annyira tökéletes. Egészen elképesztő, ahogyan beszél velem, ahogyan bánik velem, ahogyan mi együtt vagyunk. Én ilyet még nem tapasztaltam életemben. 36 éves, Indiában élnek. Van két diplomája, az egyik pszichológia, a másik pedig színházi rendező szak. Ezzel foglalkozik, jógaoktató is egyébként" – árulta el. Zsuzsa a héten utazik vissza hozzá, most fog találkozni a férfi családjával is. „Telefonon már mindenkivel beszéltem, azon izgultam, hogy elfogadjanak. Mert ők tulajdonképpen a legfelsőbb kasztba tartoznak, hiába nincsen már kasztrendszer Indiában. (...) Mindenki azt mondta, hogy nagyon várnak, és borzasztóan boldogok a fiuk miatt" – tette hozzá. Zsuzsa gyermekei is elfogadják, hogy édesanyjuk szerelmes, sokat beszélnek telefonon a férfival. Elárulta, a férfi Magyarországra fog költözni, és velük fog élni.