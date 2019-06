Vasvári Vivien sosem tagadta, hogy több plasztikai műtéten is átesett. Sokan bántják emiatt, de őt nem zavarják a negatív kommentek: nem akar senkinek sem megfelelni.

Luxus Vivi egyáltalán nem titkolta soha szépészeti beavatkozásait, és a sértő, negatív kommentek ellenére ő jól érzi magát a bőrében. Büszke a testére, akár a természet adta, akár a plasztikai sebész.