Az első csók meghatározó egy fiatal életében. Hevesen dobogó szív kíséri, izgatottsággal és idegességgel vegyítve. A gyerekszínészeknek azonban a varázslatos első csók élménye nem éppen úgy adatik meg, ahogy kellene. Ők ugyanis sok esetben sem a partnerüket, sem az időpontot nem választhatják meg. Íme azok a sztárok, akik a kamerák előtt voltak kénytelenek átélni az első csókjukat.

Mila Kunis

A színésznő az Azok a 70-es évek show-ban élte át az első csókélményét, nem is akárkivel. Ashton Kutcher volt a partnere, aki azóta már a férje és két közös gyermekük van. Akkor azonban még nem volt köztük kapcsolat, habár Mila Kunis odavolt a színészért. „"Nagyon ideges voltam, és kényelmetlenül éreztem magam. Nagyon bele voltam zúgva" – árulta el Mila egy interjúban.

Dakota Fanning

A Mindenütt nő című film forgatása során csattant el Dakota Fanning első csókja. A 2002-ben bemutatott film forgatásának idejében a színésznő még csak 7 éves volt. Reese Witherspoon fiatal karakterét alakította.

Kirsten Dunst

A színésznő első csókja egy olyan színésszel történt, akiért nagyon sok nő rajongott akkor, és még most is. Kristen Dunst az Interjú a vámpírral című film forgatásán élte át azt az élményt, amiért sokan irigylik, de ő nem volt túlságosan boldog tőle, pedig Brad Pittet kellett megcsókolnia. Ekkor 11 éves volt, és undorítónak nevezte az élményt.

Selena Gomez

A ma már inkább énekesnőként tevékenykedő Selena Gomez szintén nagyon fiatalon került a filmes iparba, és az ő első csókja is a kamerák előtt csattant el, méghozzá a Zack és Cody élete című sorozatban. Selena Dylan Sprouse-t csókolta meg a jelenetben, aki már felnőtt férfi, és mostanában Palvin Barbi csókolgatja.

Macaulay Culkin és Anna Chlumsky

A My Girl két főszereplőjének első csókja a kamerákon kívül is az első volt mindkét színész számára. Macaulay Culkin ekkor mindössze 11 éves volt, ahogy Anna is. A két színész még díjat is kapott a jelenetért az MTV Movie Awardson.