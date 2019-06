Gáspár Evelin elárulta, nagyon büszke arra, hogy annak ellenére, egy ország követte figyelemmel gyerekkorát, tanult ember lett belőle.

Gáspár Evelin 10 éves volt, amikor elindult a Győzike Show. A sztárcsemete a TV2-nek elmondta, annak idején az iskolában is közösítették amiatt, mert szerepelt a nyolc évig tartó műsorban. Most viszont már látja a pozitív oldalát is, elmondása szerint ennek is köszönhető, hogy érett személyisége lett. Egyúttal köszönetet mondott szüleinek is.

„Olyan embert neveltek belőlem, aki nem züllött le, nem lettek függőségei. Taníttattak a legjobb helyeken a lehetőségekhez képest. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy annak ellenére, amiben felnőttem, lett belőlem egy normál ember. Itt vagyok, van diplomám, két felsőfokú nyelvvizsgám, tanultam külföldi helyeken. Ezeket kevesen mondhatják el.”

Evelin elmondta azt is, a műsor alapvetően hatott a személyiségére, és ezáltal a párkapcsolataira is.

„Nagyon zárkózott lettem a fiúk kapcsán, 20 éves voltam, amikor először barátom lett. Két barátot tudhatok magam mögött így 25 éves koromra, ami szerintem elég kevés. Ilyen szempontból vagyok tapasztalatlan és naiv.”