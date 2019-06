Újra tud mosolyogni Vajna Tímea: egy közel barát elmondta, mi változott

Vajna Timi újra sportol, visszatért az üzleti életbe és már nem visel mindig fekete ruhákat. Valami megváltozott, lassan átlendül a gyász legnehezebb időszakán.

„Pokoli fájdalmon ment és megy keresztül a mai napig, de próbálja magát összeszedni. Eddig szinte éjt-nappallá téve sírdogált, de be kellett látnia, még ha feldolgozni soha nem is tudja Andy halálát, muszáj együtt élnie azzal. Timi erős nő, képes lesz túllépni a gyász legfájóbb időszakán. Bár Andy nincs mellette, és ezt örökké érzi majd, a napi rutinjaihoz próbál visszatérni, ami jó út. Néha már mosolyogni is tud” – mondta a Blikknek Timi egyik közeli barátja.