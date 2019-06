Idén már nem megy nyaralni Pintér Tibor és kedvese, Jenifer.

Pintér Tibor saját bevallása szerint is igazi munkamániás. A Nemzeti Lovas Színház igazgatójaként rengeteg a feladata, és emiatt úgy néz ki, idén nyaralni sem jutnak el a kedvesével. Még szerencse, hogy év elején legalább Thaiföldre kiruccantak.

„Csodálatos volt a januári thaiföldi nyaralásunk, nagyon jól éreztük magunkat, fel is töltődtünk. Nem azt mondom, hogy minden héten egy hasonlóra vágyom, de az igazság az, hogy jó lenne, ha néhány napra ki tudnánk szakadni a mindennapokból. Néha akad szabadidőnk, de Tibi akkor is indul a lovardába, intézkedik, szervezkedik. Néha kifejezetten erőteljesen kell rászólnom, hogy menjünk inkább sétálni vagy moziba" – nyilatkozta a Blikknek Ilyés Jenifer, aki gyakran nem nézi jó szemmel, hogy kedvese szabadidejét is gyakran a lovakkal tölti.

Tenya hozzátette, jövőre szeretnének eljutni Mexikóba, mert ott igazán híres a lovas kultúra.