Szandi igazán fontos évfordulót ünnepelt, és ezt meg is osztotta rajongóival: 20 éve kötötte össze az életét a férjével.

Két évtizeddel ezelőtt indult el Szandinak és férjének, Csabának közös élete, legalábbis hivatalosan. Ekkor kötötték össze az életüket, a kerek évfordulót pedig meg is ünnepelték. Szandi egy régi fotót is mutatott rajongóinak.

"20 évvel ezelőtt ezen a napon hivatalosan és Isten színe előtt is örökre összekötöttük az életünket. Azt a gyűrűt, amit akkor az ujjunkra húztunk, azóta is boldogan viseljük és ahogy az oltár előtt is megfogadtuk, jóban-rosszban kitartunk egymás mellett és ha kell, tűzön-vízen át megyünk EGYÜTT" – írta Szandi a fotóhoz.