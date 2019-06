Osvárt Andrea megmutatta, hogy smink nélkül is gyönyörű.

Osvárt Andrea túrázni indult és előtte készített egy szelfit a tükörben, amit aztán meg is osztott a követőivel. Bebizonyította, hogy egyszerű pólóban, sortban és smink nélkül is ő az egyik legszebb magyar színésznő, aki Olaszországban is ünnepelt sztár lett z elmúlt években. Bár Andi a szinglik mindennapjaitéli, rendezőként, színésznőként és produerként nem unatkozik.