Horváth Ádám rendező 89 évesen távozott az élők sorából, harcáról a gyilkos kórral felesége, Csűrös Karola nyilatkozott..

A Szomszédok rendezője, Horváth Ádám hosszú betegség után hunyt el, szervezete nem bírta már a harcot a gyilkos kórral szemben. Sokáig sem ő, sem özvegye, Csűrös Karola nem beszélt senkinek a betegségről, ami megtámadta a rendezőt: tüdőrákkal küzdött, agyi áttéttel.