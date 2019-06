Az ExperiDance társulat egyik alapítója, Román Sándor és egy kollégája között alakult ki vitás helyzet, ami nagyon elfajult. A rendőrséget is be kellett vonni az ügybe.

Az ExperiDance társulat egyik alapítója, művészeti vezetője és 50 százalékos tulajdonosa, Román Sándor azt állítja, valakik szeretnék rátenni a kezüket a társulatra, veszélyeztetve ezzel az ExperiDance létezését és az általuk itthon és külföldön képviselt értékrendet. A koreográfus szerint mára a helyzet tarthatatlanná vált.