Szinetár Dóra őszintén vallott arról, miért vált el annak idején Bereczki Zoltántól.

Szinetár Dóra Várkonyi Andreának adott egy hosszabb interjút a BEST magazinban. A színésznő őszintén vallott házasságairól és válásairól. Elmondta, többnyire három nagyobb lépés kell neki ahhoz, hogy eldöntse, valóban véget kell vetni egy kapcsolatnak. Így történt ez Bereczki Zoltánnal is.

„Amikor hosszú évek hullámvölgyei után, épp sokadszor külön élve és szenvedve ettől a helyzettől, mégis úgy éreztem bizonyos megnyilvánulásokból – mint aztán kiderült, tévesen –, hogy talán valami történhetne, ha mindketten tennénk a dologért. Erre az volt a válasz, hogy 'most nem ezzel vagyok elfoglalva'. Hallottam a vészcsengőt a fejemben, aztán mégis azt mondtam, van türelmem kivárni, hogy jó legyen nekünk együtt. De ugye te is hiszel benne, hogy megtörténhet? Erre azt kaptam, hogy 'már nem tudom, miben higgyek'. Akkor szólalt meg a második csengő. Végül, amikor már egyértelmű volt, hogy nem lehet tenni semmit, azért megkérdeztem, hogy legalább a lelke mélyén ő is vágyik-e rá, hogy rendbe jöjjenek a dolgok. Erre csak nézett maga elé, és nem mondott semmit... Na, ekkor szólalt meg a harmadik, és éreztem, ez ennyi volt.”

A színésznő beszélt arról is, első két alkalommal miért nem volt templomi esküvője.

„Az első férjem nem nagyon akarta, én meg sok szempontból azért még gyerek voltam. A másodiknál azért házasodtunk össze, mert abban bíztam, hogy egy anyakönyvvezető előtt tett eskü majd megerősíti a nagy hullámokat megélt kapcsolatunkat. Nem így lett... Zalánnal viszont mindketten ott tartottunk az életükben, hogy szerettük volna a Jóisten előtt is egymás szemébe mondani, ez most már örökkön örökké így lesz, mert mindketten úgy érezzük, és mert együtt hoztunk egy döntést, amelyhez ragaszkodunk.”