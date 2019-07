Judy megmutatta, mire képes az arcával: így még nem láthattuk az énekesnőt.

Judy az Instagramon mutatta meg a követőinek, hogy milyen is az, ha náluk beindul a buli. Nagyon úgy tűnik, hogy ők aztán nemcsak szeretnek, de tudnak is mulatni. Egészen őrült dolgokra is hajlandóak. Az énekesnő például azt mutatta meg, milyen érdekes grimaszra képes.