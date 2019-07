Schobert Norbi megint könnyeket csalt Rubint Réka szemébe: megható videó.

Rubint Réka nagyon elszomorodott, amikor kiderült, hogy férje, Norbi ezúttal nem tud feleségével együtt táborozni. Elfoglaltságai nem engedték meg, hogy elutazzon, ám aztán jött a meglepetés...

„Üzleti elfoglaltság miatt, most először nem tudott velünk utazni a táborba. Bármennyire is erős vagyok és csodálatos a táborozó csapat, a másik felem otthon maradt ... rettenetesen hiányzott ..." – kezdte Réka a beszámolót. „Az elmúlt 3napban mindent elrendezett a cégben és tegnap este Enrique Iglesias: Hero című dalával - 17évvel ezelőtt ez a dal szólt az esküvőnkön – betoppant. Nincsenek szavak arra, amit most érzek. Szárnyal a lelkem. Kiugrik a szívem a helyéről annyira boldog vagyok!!! Teljes béke és megnyugvás járja át a lelkem..." – írta Réka, és persze a romantikus pillanatot is megmutatta.